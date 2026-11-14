Villa Ortúzar busca recuperar un espacio histórico para la memoria y la cultura

En Villa Ortúzar hay lugares que forman parte de la memoria colectiva mucho más allá de sus paredes. Espacios que guardan historias de generaciones de trabajadores, familias que construyeron su vida alrededor de una fábrica y vecinos que todavía recuerdan los sonidos, los movimientos y la actividad que durante décadas marcaron el ritmo cotidiano del barrio. Uno de esos lugares es el predio ubicado en Girardot 1525/27 y el pasaje Pedro de Jerez 414, vinculado a la histórica empresa textil Sudamtex. Hoy, después de más de cuatro décadas de abandono, un grupo de vecinos busca recuperar y convertirlo en un lugar de encuentro, cultura y memoria.

La iniciativa fue impulsada por la Comisión por la Memoria de Villa Ortúzar, que presentó el viernes 13 de noviembre un proyecto en la Legislatura porteña que cuenta con 260 adhesiones vecinales y plantea que el futuro espacio tenga una biblioteca, un centro de documentación y archivo histórico, además de talleres, exposiciones, actividades artísticas y encuentros abiertos y gratuitos para toda la comunidad.

Pero detrás del proyecto hay una historia que explica por qué los vecinos consideran importante conservar ese predio. Sudamtex fue mucho más que una fábrica para Villa Ortúzar. Instalada en el barrio en 1935, se convirtió en uno de los principales motores de la vida económica y social de la zona. Durante buena parte del siglo XX funcionó las 24 horas y llegó a emplear alrededor de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Miles de familias encontraron allí su sustento y construyeron vínculos que trascendieron el ámbito laboral.

La presencia de la planta transformó también la vida cotidiana del barrio. Alrededor de sus instalaciones crecieron bares, restaurantes, kioscos y despensas que atendían a quienes entraban y salían de los turnos de trabajo. Algunos de esos comercios todavía permanecen, como testigos de una época en la que la actividad industrial era parte central de la identidad de Villa Ortúzar. Para muchos vecinos, la historia de Sudamtex es también la de sus padres, madres, abuelos y familiares, que pasaron buena parte de sus vidas entre sus máquinas y talleres.

La fábrica tenía, además, una dimensión social y educativa. Allí funcionaba una escuela técnica en la que se capacitaba al personal y que representaba una oportunidad de formación y progreso para los trabajadores. También contaba con una biblioteca que acompañó a muchos de ellos en sus trayectorias educativas y en el acceso a la lectura. Incluso el sonido permanente de la actividad fabril quedó incorporado a los recuerdos de quienes crecieron en las inmediaciones.

Sin embargo, esa historia también está atravesada por conflictos, luchas obreras y violencia política. Los trabajadores de Sudamtex protagonizaron huelgas, tomas y distintas formas de organización para defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales. Durante la última dictadura cívico-militar, la persecución también alcanzó a quienes trabajaban en la planta. La Comisión por la Memoria de Villa Ortúzar reconstruyó hasta el momento una nómina de once trabajadores y trabajadoras detenidos-desaparecidos y/o asesinados, además de un sobreviviente, todos víctimas del terrorismo de Estado.

Esa dimensión es uno de los principales motivos que impulsan la recuperación del inmueble. Para los vecinos que promueven la iniciativa, preservar el predio significa también evitar que se borre una parte de la historia de los trabajadores y de las familias que fueron protagonistas de la vida del barrio. No se trata solamente de conservar una construcción antigua, sino de mantener presente la memoria de quienes trabajaron allí, de quienes lucharon por sus derechos y de quienes fueron perseguidos y desaparecidos por la dictadura.

El recorrido de Sudamtex tuvo un desenlace marcado por la crisis industrial. La empresa quebró en 1988, luego de un proceso de vaciamiento y graves irregularidades financieras atribuidas a sus administradores. La caída de la firma dejó sin trabajo a miles de personas y provocó un fuerte impacto en la economía barrial. Los trabajadores, incluso después de declarada la quiebra, resistieron e intentaron sostener la actividad mediante formas de organización autogestionada para defender sus fuentes de ingresos.

Con el paso de los años, la mayor parte de las instalaciones tuvo otros destinos comerciales, pero el inmueble que ahora se busca recuperar quedó abandonado y atravesado por un prolongado conflicto judicial. Para la Comisión por la Memoria, su eventual subasta y demolición implicarían la pérdida de un testimonio material de la historia industrial y obrera del barrio. A esa preocupación se suma el crecimiento inmobiliario de Villa Ortúzar y la necesidad de contar con más espacios públicos destinados a la cultura y la vida comunitaria.

La propuesta vecinal apunta a que el lugar no termine convertido en otro emprendimiento privado, sino que pueda recuperar una función social. La idea es que el futuro centro cultural sea gestionado de manera participativa, con intervención de la Comisión por la Memoria, organizaciones barriales, colectivos culturales y vecinos interesados en definir sus actividades y su funcionamiento. De esta manera, quienes impulsaron la recuperación también buscan garantizar que el espacio responda a las necesidades y a la identidad de la comunidad.