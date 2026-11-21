La música tomará la Ciudad en todas sus formas y versiones durante todo el fin de semana largo para celebrar el Día de la Música, con más de 500 artistas en escena que se presentarán en festivales, teatros, avenidas, museos y espacios al aire libre.

El gran cierre se hará el lunes desde las 18, con siete bandas institucionales en Avenida de Mayo en un vibrante escenario a cielo abierto con desfiles y shows.

✨ Hoy sábado: rock, chamamé y música clásica

▪️_El Jardín Suena_: Rocco Posca es una de las voces de la nueva generación del rock alternativo argentino y presentará una propuesta que combina sensibilidad y experimentación sonora hoy sábado a las 17 en el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291). Actividad incluida con la entrada al museo.

▪️_Super Ratones 40 años_: presentarán Camouflage, su nuevo disco de rarezas y versiones inéditas en un recorrido que irá por las canciones de siempre y los nuevos clásicos. Hoy a las 21 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1). Entrada con reserva previa: https://usinadelarte.ar/.

▪️_Orquesta Filarmónica de Buenos Aires_: bajo la dirección de Elias Grandy y con Frank Peter Zimmermann como solista, interpretará el Concierto para violín y orquesta de William Walton y la suite Lemminkäinen de Jean Sibelius. Hoy, sábado, a las 20 y mañana a las 17 en el Teatro Colón (Cerrito 628). Entradas en www.teatrocolon.org.ar.

▪️_Chamamé_: el cantante y compositor goyano Agustín Macías y el acordeonista Javier Acevedo harán música del litoral, con espíritu festivalero y alegre, a puro chamamé. Hoy a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada por orden de llegada. Se suspende por lluvia.

▪️_Música Clásica_: Speculum recuperará el espíritu de la época a través de obras de compositores admirados por Charles Burney, gran cronista musical del siglo XVIII, en una formación de cámara característica de las cortes ilustradas. Hoy a las 19 en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Entrada por orden de llegada.

🎷 Domingo: coro, tango, jazz y folklore

▪️_Coro de Niños del Teatro Colón_: interpretará obras de Carlos Guastavino, Benjamin Britten, Lajos Bárdos, Hiroshi Ishimaru, María Elena Walsh, Emilio Dublanc, Ángel Lasala, Émile Jaques-Dalcroze y Nils Henrik Asheim. Se hará a las 11.30 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1). Las entradas se retiran desde las 11 en la Usina.

▪️_Festival de Tango Urchasdonía_: el festival de tango independiente de Villa Urquiza, Parque Chas, Villa Pueyrredón y Agronomía cumple su primera década. Empieza mañana, domingo, a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entradas en https://cc25.org/eventos/festival-de-tango-urchasdonia/.

▪️_Latin Jazz_: con Guido Martínez en bajo, composición y dirección, el grupo desplegará un sonido potente, marcado por la energía rítmica del jazz latino y el diálogo entre los instrumentos. Mañana a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo). Entrada por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

▪️_Música en la Feria de Mataderos_: la tradicional Feria de Mataderos tendrá una programación especial con música y danzas folklóricas en el escenario. Mañana de 11 a 19 se presentarán Vanina Rivarola, Florencia Rupayán, David Robles, La Bancada, Raíces Criollas y el Grupo de Danzas Folklóricas Senderos de Mi Patria. En Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales.

▪️_La milonga del CC25_: todos los domingos tiene lugar este encuentro a puro tango en la Sala Redonda, organizado por Julio Duplaá y musicalizado por Pablo Nieto. Mañana de 19 a 22, en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Las entradas se retiran media hora antes en la boletería.

▪️_Antidomingo de cámara_: estudiantes de la cátedra de Música de Cámara del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla presentarán obras de Isabella Leonarda, Guastavino y Piazzolla, entre otros. La propuesta pone en primer plano el diálogo musical y el trabajo colectivo. Mañana a las 19 en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Entrada por orden de llegada.

▪️_Vinilos en el Café Rivas_: el bar notable festejará un nuevo aniversario de su reapertura con música en vinilos y DJ a partir de las 12, y un brindis aniversario junto a San Telmo Se Copa a las 16. Dirección: Estados Unidos 302, San Telmo.

🎷 Lunes: bandas militares, rock y folklore

▪️_Viva Avenida de Mayo_: más de 500 músicos celebran el Día de la Música de 18 a 22 en la histórica Avenida de Mayo, entre Sáenz Peña y Lima, que se convertirá en un escenario a cielo abierto para recibir a vecinos, visitantes y turistas con una jornada cultural imperdible. La Asociación Civil Amigos de Avenida de Mayo y el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad invitan a disfrutar de una jornada cultural que reunirá a siete bandas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, espectáculos en vivo, exposición de vehículos históricos y propuestas gastronómicas. Habrá tango, rock, folklore y cumbia.

▪️_Peña en el Salón Mayor_: La Boca se convertirá en punto de encuentro para disfrutar del folklore y la danza. Rocío Ábalos será la DJ y musicalizará la jornada, mientras que Eliana Rizzonelli y Fernando Aranda Martínez invitarán al público a sumarse a las clases de baile y Quimera traerá su música en vivo. El lunes de 14 a 20, en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1).