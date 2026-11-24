El senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Coto, y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, aseguró que la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 contará con respaldo en ambas cámaras del Congreso. El senador se mostró confiado en que el oficialismo conseguirá los consensos necesarios para avanzar con una de las principales iniciativas de la reforma política del Gobierno de Javier Milei.

Coto sostuvo que existe una coincidencia entre distintos sectores políticos respecto de la necesidad de revisar el funcionamiento de las primarias. La iniciativa oficialista apunta a suspenderlas durante el próximo turno electoral, aunque el objetivo original de La Libertad Avanza (LLA) es avanzar hacia su eliminación definitiva. En ese sentido, el senador consideró que las PASO no representan un aporte positivo al sistema democrático y que su funcionamiento genera costos económicos y organizativos que pueden evitarse.

El legislador también se refirió a las negociaciones que permitieron conseguir el dictamen de mayoría en la Cámara alta. El proyecto atravesó modificaciones durante su tratamiento, especialmente por las diferencias que generó la incorporación de las listas colectoras. Finalmente, el oficialismo decidió retirar ese mecanismo para reunir los apoyos necesarios y consiguió once firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, una más de las requeridas para habilitar su tratamiento en el recinto.

En relación con ese debate, Coto manifestó sus reparos frente a los mecanismos de adhesión electoral y los sistemas que permiten vincular distintas listas. El senador considera que las reglas electorales deben ser claras y transparentes, y que las modificaciones no deberían responder exclusivamente a las necesidades coyunturales de los partidos. Por eso, planteó la conveniencia de abrir una discusión más amplia sobre el sistema electoral una vez superadas las elecciones presidenciales de 2027.

La reforma política impulsada por el oficialismo contempla, además de la suspensión de las PASO, cambios en el régimen de afiliaciones partidarias, la incorporación de Ficha Limpia, modificaciones en la representación argentina en el Parlasur y una reducción de las obligaciones de publicidad electoral. También propone cambios en la organización de los debates presidenciales y en las restricciones que establece la legislación durante la veda electoral.

Con el dictamen ya conseguido en el Senado, el oficialismo busca llevar la iniciativa al recinto y avanzar posteriormente con su tratamiento en Diputados. La confianza expresada por Coto sobre el acompañamiento de ambas cámaras representa una señal política importante para la Casa Rosada, que considera la suspensión de las primarias como uno de los objetivos centrales de su agenda legislativa antes de las elecciones de 2027.