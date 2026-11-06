León XIV, una agenda legislativa en mora y una encíclica ignorada

Si bien restan numerosos temas para tratar y el período ordinario solo dispone de pocas semanas más, recientemente un proyecto que tomó estado parlamentario en la cámara baja captó la atención. Teóricamente, tiene por objetivo habilitar la tokenización de activos, la incorporación de activos digitales como garantías y la modernización de pagarés y cheques, lo que conlleva a la flexibilización del mercado de capitales, la reforma de fideicomisos y fondos comunes de inversión y, de ese modo, ampliar el acceso al financiamiento para empresas y productores.

Asimismo, la Cámara de Diputados deberá tratar en breve el marco regulatorio del Mercado de Carbono, que busca inversiones de empresas de todo el mundo que tengan la necesidad de compensar su huella de carbono. Como de costumbre, la administración libertaria alega que el punto es potenciar nuevas inversiones y entrar en el mercado global.

A esta nómina se suma, sin fecha de despegue, el Presupuesto 2027 y la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tendrán turno luego del evento político más grande del año.

Hoy, los ojos están puestos en el dictamen express en la Ley de Discapacidad, para guardar bajo la alfombra los daños perpetrados contra ese colectivo. Estos temas llegarían al recinto recién el 26 de noviembre, pero los violetas creen que de esta manera maquillarán sus fechorías ante el líder de la Iglesia Católica.

El cuidado del ser humano en tiempos de inteligencia artificial

La carta encíclica Magnifica Humanitas, dictada por el Santo Padre puso el acento en la integridad del ser humano, de ahí los miedos del gobierno libertario de recibir una reprimenda. Magnifica Humanitas enaltece las piedras desechadas –los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños como piedras angulares del hogar común.

Cabe recordar que el Papa Francisco, en setiembre de 2024 criticó al gobierno argentino por reprimir una protesta social y señaló sobre los manifestantes: «No tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta». Se refirió así a la represión en una marcha de jubilados y trabajadores que reclamaban por sus derechos en la calle. No es noticia que Francisco colocó a los excluidos, marginados y descartados en el centro de su pontificado, denunciando un modelo socioeconómico global que desecha a las personas. Así como hace más de dos mil años un tal Jesús mostró un claro favoritismo hacia aquellos que vivían en los márgenes, los enfermos y los excluidos del sistema.

El sistema político será interpelado en esta visita, que tendrá epicentros que no son favorables a las políticas que se vienen llevando a cabo, como el caso de la visita papal al Cottolengo Don Orione y a la Cárcel de Devoto, que Jorge Macri termina de vaciarle.

Hace pocos días, el Congreso fue escenario de los ánimos que rodean a esta tercera venida papal a tierras australes. Con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, se realizó la disertación "La Encíclica Magnífica Humanitas y los desafíos para América Latina" por parte de la teóloga Emile Cuda, actual secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina en la Santa Sede. El encuentro fue convocado por el diputado Eduardo Valdés, en el marco de la visita papal.

Cuda definió a la política como la forma más alta de caridad, citó el punto 6 de la Encíclica sobre las inquietudes: "¿hacia dónde vamos y hacia qué meta deseamos orientarnos, qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblo?". También manifestó la preocupación en el Vaticano por la situación en materia de salud mental: "está creciendo el suicidio entre los jóvenes. Es un problema cultural que no se puede solucionar sin hacernos preguntas sobre el futuro. Una persona que se suicida es alguien que no puede imaginar un futuro". Sostuvo: "Mi deseo es que todo esto sirva a una comunidad y también a la política, para que sea capaz de instrumentar acciones para que nuestros hijos no se suiciden y puedan imaginar un futuro”.

Eduardo Valdés se refirió luego a la Encíclica de León XIV. "El Papa nos interpela a partir de estos avances tecnológicos, como la inteligencia artificial a preguntarnos qué clase de humanidad estamos construyendo y nos insta a salvaguardar la dignidad humana y el futuro de nuestra casa común".

Con una mirada reflexiva, Colombo afirmó que "teníamos la pregunta de si la visita de León completaba la visita de Francisco. Pero Francisco no vino porque nunca se fue en esos trece años. Estaba presente en nosotros, en cada mesa, en cada encuentro, en los enojos y las alegrías. En la iglesia, no como invitada de piedra, sino como protagonista. Hoy tenemos en el papa León a un intérprete que supo agregar las riquezas propias de su mirada".

Parte de la religión

Es claro que la religión y la política no pueden ser separadas porque en cada decisión diaria se encuentran implicancias que afectan a cada ser humano. El compromiso político no es una mala palabra, sino una necesidad desde el principio de los tiempos. De allí su claro vinculo, más allá del credo y de la cantidad de fieles.

La semana pasada el presidente Javier Milei visitó Neuquén para inaugurar una iglesia evangélica, invitado por la senadora Nadia Márquez, para presenciar inauguración del templo de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey. La ceremonia contó también con la presencia de la secretaria general de presidencia, Karina Milei; del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem y del gobernador Rolando Figueroa y tuvo como anfitriones a Silvia Secar y su esposo Hugo Márquez; a la pastora y senadora nacional Nadia Márquez y a su esposo Matías Rifo, junto a todo el cuerpo pastoral. El de la pastora Márquez es uno de los nombres que impulsan desde del Ejecutivo si se debiera suplantar a Patricia Bullrich como jefa de bancada, habida cuenta de los constantes desplantes que existen entre los Milei y el bullrichismo, cuyos dirigentes ya no esconden su propio juego.

Una vez más los encuentros religiosos son propiciados desde la política y viceversa

Durante el conclave católico en la cámara baja se hizo referencia a esta arista, unidos en pos del bien de la Argentina. “Podemos hoy dar testimonio, en un contexto de guerras, de que en Argentina convivimos en paz entre todas las religiones" expreso María del Pilar Bosca, directora General de Cultos en GCBA. Allí también estuvieron los ex cancilleres Felipe Solá y Jorge Taiana; los diputados nacionales e integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad con el Vaticano Maximiliano Ferraro y Elia Fernández; los diputados nacionales Paula Penacca, Cecilia Moreau, Fernanda Miño y Juan Carlos Molina; el ex embajador ante la Santa Sede, Carlos Custer; el padre Domingo Bresci; el director de Cultos de provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio Torreiro; el teólogo islámico de la Comunidad Musulmana Ahmadí en Argentina y Chile, Imam Marwan Gill; el ex secretario de Culto, Guillermo Oliveri; el juez Federal Alejandro Slokar y la exdipitada nacional Victoria Morales Gorleri.

Cualquier mensaje humanista genuino tiene como premisa el apoyo a la dignidad y a la relación con los demás. Jesús hablaba en lugares abiertos, para que todos pudieran escucharlo, aún los que ese contexto no eran considerados dignos, ejemplificando la compasión, el amor y la humildad frente a cualquier poder que lo obstaculice. De esta manera, los temores de los gobernantes ante las recriminaciones son entendibles.

Cuando los feriados pasen y la caravana haya pasado a ser recuerdo, la reflexión debería primar. En ese punto de llegada será importante que se reactive el trabajo parlamentario y se replanteen los propósitos de cara a un 2027 definitorio, si es que la fe es el camino.