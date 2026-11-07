Claves para ver al papa León XIV en la Santa Misa del lunes

Cronograma

▪️00.00: apertura de los accesos al público. Se recomienda llegar con anticipación. ▪️10.00: saludo de León XIV desde el papamóvil que recorrerá desde el túnel de la Avenida Del Libertador (Olleros) hasta el Monumento de los españoles. ▪️11.30: inicio de la Santa Misa desde el escenario ubicado en Avenida del Libertador y Sarmiento. ▪️13.00: fin de la celebración e inicio de la desconcentración.

👉Dónde seguir la Misa

En el Monumento de los españoles, en el cruce de la Avenida Del Libertador y Sarmiento. El público se ubicará a lo largo de Libertador en un corredor que se extenderá hasta Olleros, de 2,3 km de extensión.

La infraestructura de sonido y pantallas permitirá seguir la ceremonia desde cualquier punto del corredor y espacios aledaños. Habrá 33 pantallas y 30 carpas eucarísticas de uso de la Iglesia para la distribución de la comunión. También 70 puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

👉Entradas y salidas

Ingresos:

▪️Avenida Intendente Bullrich y Avenida Santa Fe. ▪️Ortega y Gasset y Luis María Campos. ▪️Olleros y Luis María Campos. ▪️ Teodoro García y Luis María Campos. ▪️ Virrey Vértiz y José Hernández. ▪️ Olleros y Valentín Alsina. ▪️ Dorrego y Avenida Figueroa Alcorta. ▪️Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier.

Importante: el ingreso de Virrey Vértiz y José Hernández se cerrará dos horas antes de la llegada del Santo Padre.

Egresos:

▪️ Gorostiaga hacia la avenida Luis María Campos. ▪️ Maure hacia la avenida Luis María Campos. ▪️Avenida Dorrego hacia la avenida Luis María Campos. 👉Qué se puede llevar y qué está prohibido ◾Permitido: termo y mate, gorras, protector solar y repelente, abrigo y capa de lluvia, paraguas plegables, bolsas para residuos, baterías portátiles, papel higiénico, toallas húmedas y pañuelos, alimentos, con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, bastones y muletas, pequeños binoculares, bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros, banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas. ◾Prohibido: velas, mascotas, bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes, armas, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres y punteros láser, walkie-talkies, valijas y bolsos grandes, mochilas superiores a 15 litros, astas rígidas, paraguas no plegables, bicicletas, monopatines y rollers, cascos de moto y bicicleta, megáfono y bocinas de aire, computadoras, objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, carpas y sombrillas.

👉¿Colectivos y subtes?

Colectivos: Se reforzarán 116 líneas de colectivos: 103 nacionales y 13 de la Ciudad. Las 103 líneas nacionales que circulan por el distrito porteño intensificarán su servicio desde las 18 de este domingo. Subte y Premetro: En el operativo del domingo y lunes, se mantendrán abiertas seis estaciones de combinación: Plaza Miserere de la Línea A, Pueyrredón de la B, Jujuy de la E, y Humberto 1°, Once y Corrientes de la Línea H._

Domingo 8 de noviembre

Servicio de domingo en todas las líneas. Por el operativo de seguridad, se cierran estaciones a partir de las 12 horas. Línea A : cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima. Recorrido entre San Pedrito – Sáenz Peña (desde las 12 hs) Línea B : cerradas, Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida y C. Pellegrini. Recorrido J. M. de Rosas – Uruguay (desde las 12 hs) Línea C : cerradas, Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín, Av. de Mayo Recorrido Constitución – Diagonal Norte (desde las 12 hs). Parada especial: egreso exclusivo del público por Diagonal Norte. Línea D : cerradas, Catedral, 9 de Julio, Pueyrredón Recorrido C. de Tucumán – Tribunales (desde las 12 hs) Línea E: cerradas, Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia. Recorrido Plaza de los Virreyes – San José (desde las 12 hs) Línea H : cerrada Santa Fe. Recorrido Hospitales – Facultad de Derecho (desde las 12 hs) Premetro: Sin cierres Lunes 9 de noviembre

Servicio de día hábil en todas las líneas. Se cierran estaciones por operativo de seguridad desde el inicio del servicio (las mismas que el domingo).

Línea A : cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima. Recorrido entre San Pedrito – Sáenz Peña. Línea B : cerradas Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida y C. Pellegrini. Recorrido J. M. de Rosas – Uruguay. Línea C : cerradas Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín, Av. de Mayo Recorrido Constitución – Diagonal Norte. Parada especial: egreso exclusivo del público por Diagonal Norte. Línea D : cerradas Catedral, 9 de Julio, Pueyrredón. Recorrido C. de Tucumán – Tribunales. Línea E : cerradas Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia. Recorrido Plaza de los Virreyes – San José. Línea H: cerrada Santa Fe. Recorrido Hospitales – Facultad de Derecho. Martes 10 de noviembre Servicio de día hábil en todas las líneas.En principio estarán todas las estaciones abiertas (salvo las que están cerradas por obras). Si hay riesgos de seguridad, saturación o falta de operatividad, se aplica el protocolo de los días anteriores. Extensión horaria en Línea D hasta la 1.30 con servicio de desconcentración más operativo de desconcentración en Línea H con dos estaciones abiertas (Pueyrredón y Once).

Al finalizar el servicio habitual, la Línea D continuará operativa hasta la 1.30 con un doble servicio de desconcentración de la Misa de Jóvenes:

◾Los que quieran ir hacia Catedral, podrán subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros). ◾Los que quieran ir hacia Congreso de Tucumán, podrán subir en Palermo y bajarse en Juramento y Olleros (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

En la Línea H se garantizará la conexión con la Línea D. Para eso se prestará un servicio directo desde Santa Fe (ingreso únicamente por combinación) a Once (solo egreso).

Taxis y aplicaciones

Para evitar la saturación de las avenidas y calles prioritarias para el transporte público, los taxis y vehículos de aplicaciones deberán usar puntos específicos para el ascenso y descenso de pasajeros.