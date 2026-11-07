Recepción en honor a Mariano Rajoy

En la tarde del jueves de efectuó una Recepción en honor al ex Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en el histórico Club Español de Buenos Aires, que reunió a los principales representantes de la colectividad española en nuestra Ciudad.

Rajoy se encuentra de visita en Buenos Aires para participar como orador central en la 16ª edición del Foro ABECEB, celebrado en el Faena Art Center de Puerto, bajo el lema “RADAR: del ruido a la señal”. El encuentro busca aportar una mirada estratégica sobre los cambios que atraviesan los mercados internacionales, las tensiones geopolíticas, la continuidad del programa económico argentino y la creciente influencia de la inteligencia artificial en la actividad empresarial.

Mariano Rajoy cuenta con una brillante trayectoria política, iniciada a los 26 años como Diputado en el primer Parlamento de Galicia por Alianza Popular (AP) partido en el que ha militado toda su vida. Entre 1996 y 2004 ocupó diversas carteras ministeriales en el gobierno de José María Aznar y desde el 2004 al 2011 actuó como Líder de la Oposición, para finalmente desempeñarse como Presidente del Gobierno español entre los años 2011 y 2018.

El encuentro se desarrolló en un clima de camaradería, evocando anécdotas y momentos especiales de las tres visitas anteriores de Rajoy a nuestro país. Durante su transcurso,Pablo Garzonio, Subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le hizo entrega en nombre de la misma, de un mate de alpaca como presente institucional, un símbolo de nuestra identidad, de nuestras costumbres y, sobre todo, de la cultura del encuentro que caracteriza a los porteños.

Participaron del evento, el Director General de Colectividades del Gobierno de la Ciudad, Doctor Gaston Juan; el Presidente del Club Español de Buenos Aires, José Benito López Carballedo; el presidente de FEDESPA (Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina), Juan Manuel Basteiro; el Presidente del Centro Lalín, Agolada y Silleda de Buenos Aires, José González Costa; el Presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, Pedro Valenciaga Moreno; la ex Presidenta del Consejo de Residentes Españoles en la Argentina, Maite Michelón; el ex Presidente de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la Argentina, Pedro Bello; la Secretaria de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de Argentina, Claudia Herrero Valtuille y otros destacados miembros de la colectividad española,

La velada culminó con un ágape en honor del Doctor Rajoy, que fue acompañado de vinos especialmente ofrecidos para la ocasión y una exquisita selección de productos gastronómicos elaborados por el reconocido restaurante español “Lalín”.

Un encuentro que reafirma la importancia de seguir tendiendo puentes, generando espacios de diálogo y cultivando una relación histórica que hermana a argentinos y españoles.