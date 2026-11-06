Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad al Papa

La agenda del papa León XIV en la Argentina sumará un acto encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El domingo por la tarde, el mandatario le entregará las llaves de la Ciudad “en reconocimiento y agradecimiento por su visita”, en una ceremonia prevista frente al monumento a Juan de Garay, sobre la avenida Leandro N. Alem, a pocos metros de la Casa Rosada.

El Sumo Pontífice llegará al país el domingo, procedente de Uruguay, y partirá el miércoles rumbo a Perú. La actividad porteña se realizaría después de su encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y antes de su primera intervención pública en el país, prevista en el Palacio Libertad. El acto todavía no había sido oficializado por la Santa Sede.

La entrega de las llaves tendrá un espacio propio luego de que la ceremonia prevista inicialmente en la Plaza San Martín quedara incorporada a otro acto, en medio de descoordinaciones entre las representaciones diplomáticas y eclesiásticas. La Ciudad había solicitado realizar el reconocimiento al Papa durante su visita.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intervino para que Jorge Macri pudiera encabezar una ceremonia independiente. Desde el Gobierno destacaron que la intención fue evitar que el gesto del jefe porteño quedara integrado a un acto de carácter nacional. El propio Macri reconoció la gestión de la funcionaria y afirmó que intercedió activamente para concretar el encuentro.

El jefe de Gobierno había considerado entregar las llaves en Plaza San Martín, pero la organización de la visita modificó ese plan. La nueva ceremonia frente al monumento a Juan de Garay permitirá que el reconocimiento de la Ciudad al Papa tenga un momento diferenciado dentro de la agenda oficial.

La intervención de Karina Milei también adquirió una lectura política por el acercamiento entre la funcionaria nacional, figura central del armado electoral oficialista, y el jefe porteño, referente del Pro. Ambos espacios coincidieron en señalar que esa sintonía se expresó también durante los últimos meses de preparación de la visita papal.