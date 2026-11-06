Caputo en otro plano:: “Estoy tranquilo”

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó transmitir tranquilidad frente al aumento del riesgo país, que alcanzó los 925 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025. Durante su participación en el acto por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el funcionario descartó que la suba del indicador refleje problemas estructurales del programa económico y sostuvo que la preocupación de los inversores está vinculada principalmente con el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Ante empresarios del agro, la energía y la minería, Caputo señaló que el mercado teme un cambio de gobierno y apuntó directamente a la continuidad del presidente Javier Milei. “Lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”, afirmó. Además, vinculó el nerviosismo financiero con los recientes resultados electorales en Brasil y Estados Unidos, aunque buscó relativizar el impacto de la derrota republicana y aseguró que la relación con Washington no sufrirá modificaciones: “Ya lo dijo el embajador americano: nada va a cambiar. Les puedo confirmar que nada cambia en la relación con Estados Unidos”.

Al referirse al futuro electoral del oficialismo, el ministro se mostró confiado y descartó que la incertidumbre actual pueda poner en riesgo las posibilidades de una continuidad de La Libertad Avanza. “Yo estoy tremendamente tranquilo, no tengo ninguna duda de lo que va a pasar”, sostuvo. En esa línea, consideró que existe “una enorme subestimación de mucha gente hacia el pueblo argentino” y cuestionó a quienes creen que el electorado podría volver a respaldar al kirchnerismo.

Caputo defendió esa postura al recordar la situación económica de los últimos años y mencionar la inflación, el desabastecimiento y las restricciones para acceder a divisas. Según el funcionario, los argentinos todavía tienen presente esa experiencia y no deberían ser subestimados al momento de evaluar su voto. También sostuvo que la decisión electoral no dependerá exclusivamente de los indicadores de actividad económica: “La decisión de la gente va mucho más allá de si la economía crece al cuatro, tres, dos o uno”, afirmó.

El titular del Palacio de Hacienda también rechazó las propuestas de flexibilizar la política fiscal o recurrir a medidas de estímulo del gasto para mejorar las perspectivas electorales. En referencia a quienes plantean un eventual “plan platita”, cuestionó la falta de convicción de algunos sectores de la oposición y defendió la continuidad de la ortodoxia económica. Además, evocó el resultado de las elecciones de 2019 y aseguró que quienes entonces consideraron que el peronismo podía representar una solución “hoy saben que se equivocaron”, al calificar aquella gestión como “el peor gobierno de la historia”.

Las declaraciones del ministro se produjeron en una jornada de fuerte tensión financiera, después de que los bonos soberanos en dólares registraran nuevas pérdidas y el riesgo país llegara a 925 puntos básicos. El indicador acumula una suba importante desde el mínimo de 400 puntos alcanzado a comienzos de julio y vuelve a encarecer las posibilidades de financiamiento para la Argentina. Frente a ese escenario, Caputo insistió en que el Gobierno no modificará su estrategia económica y defendió la disciplina fiscal como el único camino posible para recuperar la confianza de los mercados.