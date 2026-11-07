De las aulas a la Legislatura: se aprobó la Ley de Educación Digital Integral

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves la Ley de Educación Digital Integral, de autoría del diputado Sergio Siciliano. El proyecto tuvo un origen poco habitual, ya que se construyó a partir de la participación de estudiantes de distintas escuelas que llevaron a las mesas de trabajo de las comisiones sus experiencias, preguntas y preocupaciones sobre cómo usan la tecnología y la inteligencia artificial en su vida cotidiana.

Ese intercambio fue el punto de partida para pensar una respuesta educativa a una transformación que los chicos ya viven todos los días. A partir de sus relatos se puso en discusión cómo utilizan estas herramientas, qué necesitan aprender y de qué manera pueden acompañarlos las escuelas, los docentes y las familias.

“La discusión ya no es si los chicos van a usar inteligencia artificial, sino cómo queremos que la utilicen”, sostuvo Siciliano durante su intervención en el recinto.

La ley se organiza en torno a tres prioridades: desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes, proteger sus derechos y fortalecer el trabajo docente. Para eso propone una alfabetización digital que les permita comprender cómo funcionan las tecnologías, evaluar la información que reciben y reconocer errores y sesgos. “Tenemos que enseñarles a los chicos a preguntar, a dudar, a contrastar información y a construir sus propias conclusiones”, explicó el legislador, y advirtió que “hay una diferencia enorme entre utilizar la inteligencia artificial para aprender y utilizarla para dejar de pensar”.

La norma incorpora además la protección de los datos personales y la privacidad, la prevención de discriminaciones y la supervisión humana en el uso de estas herramientas, que deberá adecuarse a la edad, la madurez y el desarrollo de cada estudiante, siempre con acompañamiento adulto.

Otro de sus ejes es la formación de docentes, equipos directivos y personal administrativo, junto con acciones de orientación destinadas a las familias. “Ninguna inteligencia artificial puede reemplazar el vínculo que se construye entre un docente y sus alumnos”, afirmó Siciliano.

La aprobación se suma a otras leyes impulsadas por el diputado, como la de educación socioemocional, y da continuidad a una agenda legislativa centrada en el aprendizaje, el bienestar y la escucha de la comunidad educativa.

“Queremos una escuela preparada para el futuro, que proteja a los chicos en el presente y que incorpore la innovación sin perder humanidad”, concluyó.