El miércoles de la semana pasada, en el Salón San Martín de la Legislatura porteña, los legisladores de las comisiones de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, y de Turismo y Deportes realizaron la Audiencia Pública para analizar el proyecto de ley que propone crear el marco excepcional de regularización administrativa de clubes de barrio.

De esta forma, el cuerpo legislativo dio cumplimiento a la Ley Nº 6 (modificada por la Ley Nº 6629) de participación ciudadana, con un formato mixto, presencial y virtual, para que los inscriptos pudieran expresar sus opiniones sobre el proyecto parlamentario en tratamiento.

La iniciativa se sustenta en el Expediente Nº 1740-D-2026, de autoría del legislador Nicolás Pakgojz (La Libertad Avanza), y recibió la aprobación inicial en la sesión del 3 de septiembre de 2026.

La convocatoria fue conducida por Waldo Wolff (Vamos por Más), presidente de la Comisión de Presupuesto, y por Claudio Américo Ferreño (Fuerza por Buenos Aires), presidente de la Comisión de Turismo y Deportes. También estuvieron presentes los legisladores Claudia Neira, Nicolás Pakgojz, Francisco Loupias, Diego Vartabedian, Solana Pelayo, Francisco Caporiccio y Juan Pablo Modarelli.

Durante la primera parte del debate participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, asociaciones civiles y comunitarias, clubes sociales y deportivos, y vecinos, quienes expresaron su postura sobre el proyecto. En sus intervenciones valoraron el tratamiento de la iniciativa por parte de la Legislatura y destacaron que busca resolver una problemática concreta de los clubes de barrio, promoviendo el paso de un sistema centrado en la exigencia y la sanción a otro basado en el acompañamiento y la regularización progresiva de la situación administrativa.

Entre los participantes estuvieron Favio Pirone, presidente de la Federación de Instituciones Comunitarias de Buenos Aires, que nuclea a los clubes de barrio emplazados bajo las autopistas de la Ciudad; Lucía Zotalis, presidenta de la Unión Helénica Peloponense de la América del Sur; Julián Franco Scabbiolo, en representación del Club Social y Deportivo Pinocho del barrio de Villa Urquiza (Comuna 12); y Paula Vitobello, de la Defensoría del Pueblo.

Luego, el autor de la iniciativa, Pakgojz, agradeció la participación de los legisladores en la construcción de consensos que permitieron la aprobación en primera lectura del proyecto y afirmó que continuará trabajándose de cara al tratamiento en segunda lectura. Además, sostuvo que los clubes de barrio son espacios profundamente valorados por la comunidad y fundamentales para el cuidado y fortalecimiento del tejido social.

En el articulado de la iniciativa se propone crear el marco excepcional de Regularización Administrativa de Clubes de Barrio, con el objeto de condonar obligaciones pecuniarias de naturaleza administrativa, suspender medidas derivadas de la falta de habilitación y otorgar un certificado transitorio de funcionamiento a aquellos clubes de barrio y asociaciones civiles de base barrial que mantengan estructuras no habilitadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, el proyecto tiene por finalidad reconocer y regularizar situaciones administrativas prolongadas en el tiempo respecto de clubes de barrio y asociaciones civiles de base barrial que desarrollan actividades deportivas, recreativas y sociales, diferenciando los incumplimientos meramente formales de aquellos casos que impliquen un riesgo efectivo para la seguridad, la salubridad o la integridad física de las personas.

Finalmente, establece que podrán acogerse a este régimen los clubes de barrio y asociaciones civiles de objeto deportivo y social, de base territorial y escala comunitaria, legalmente constituidos conforme a la normativa vigente.