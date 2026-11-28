El encuentro denominado “Coordinar para Ganar”, fue una convocatoria con la presencia de distintos sectores de la oposición compartiendo un mismo escenario.

La iniciativa que empujó Martín Lousteau terminó con una foto política trascendente y un puñado de definiciones que dieron una señal consistente de hacia dónde quiere ir la gran mayoría de la oposición en el proceso electoral del año que viene. Guillermo Michel, Gabriel Katopodis, Juliana Di Tullio, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro y Lousteau discutieron estrategias y posicionamientos para construir nuevas mayorías bajo la moderación de Pablo Avelluto.

Durante el encuentro, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hubo una clara vocación de mostrar que existe un camino común por delante para recorrer y que hay una intención manifiesta de empezar a trabajar un acuerdo político, económico y social que pueda desembocar en una alternativa electoral para enfrentar a Javier Milei el año que viene. Lousteau se encargó de llamar, uno por uno, a los dirigentes que estuvieron presentes y le dio forma a la propuesta.

“Cuando pienso en una coalición, pienso en algo que ilumina el futuro. Como fue la Concertación en Chile. Una coalición que transforme y que trascienda. Me gustaría ganar pero no porque la gente está harta, sino porque generamos entusiasmo”, precisó el senador radical en el comienzo del debate, que se hizo a sala llena y con la presencia de otros dirigentes políticos como Guadalupe Tagliaferri, Kelly Olmos y Ricardo Alfonsín.

En el comienzo de la presentación Avelluto preguntó dónde se veían a fines del año que viene. Todos resaltaron que se ven juntos y con una oposición triunfadora frente a Milei. Así abrieron un camino para desandar. “Fui parte de un gobierno que llegó al poder gracias a la confrontación. Con el paso del tiempo me di cuenta que esa grieta fue una catástrofe que, en alguna medida, le abrió el camino a Milei”, precisó el ex ministro de Cultura del PRO.

La senadora Di Tullio, resaltó la necesidad de que “la oposición camine en el mismo camino de lucha que la gente” y se manifestó en contra de cualquier armado que lleve el “anti Milei” como descripción. “El único anti que funcionó en la Argentina fue el antiperonismo. El antimileismo no es un buen camino. El año que viene Milei no gana ni de casualidad”, sentenció.

El entrerriano Guillermo Michel también dio un mensaje entusiasta de cara al año que viene al plantear la dirigencia “va a dejar de ser solo oposición para pasar a ser una alternativa”. El diputado nacional planteó que en el micromundo político en el que ellos viven “se habla mucho de la rosca dirigencial y poco de la gente”, y que eso los lleva a “vivir en una burbuja” a muchos protagonistas de la política nacional.

“La gente está desconectada, no está pensando en modo electoral. Hay que hablarle a la gente, que no puede pagar el alquiler o le suben los gastos fijos por encima de su salario, y dejar de hablar de las PASO y de la interna”, indicó. En esa misma lógica, y pensando en un armado que supere al peronismo, agregó: “Hay que tomar varios termos de mate y discutir un programa de gobierno. Hay que plantear acuerdos básicos y no cometer errores que ya cometimos cuando fuimos gobierno. En los primeros 30 días de gobierno hay que tomar decisiones en serio y no entrar en la nebulosa del ‘vamos a ver’”.

Emilio Monzó, que fue destacado por sus colegas como uno de los principales armadores que tiene el sistema político, planteó que “falta un diálogo transversal” para “tener un objetivo común hacia donde caminar”. En su discurso hizo una reminiscencia a la etapa de Cambiemos y aseguró que “hay que reivindicar la rosca y la política, el cara a cara, el entender y comprender al otro”. Respecto a Milei dijo que “tiene todas las características de una personalidad para ser un dictador” y que es una persona que “fue votada para romper todo”, motivo por el que no se puede esperar que “construya algo”. Y pensando en el armado político que ve en el horizonte aseguró que “los intereses y percepciones distintas” entre los dirigentes de la oposición, hay que “transformarlas en un objetivo común”.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se distinguió por plantear que una convergencia de la dirigencia opositora, no significa necesariamente que se materialice en un acuerdo electoral. “A nadie le tiene que llamar la atención que nos sentemos en la misma mesa todos nosotros. Hay que buscar denominadores comunes, que eso no implica ni especulación ni oportunismo”.

A su turno, Gabriel Katopodis pidió mirar los resultados de los gobiernos de derecha en la región y advirtió que la oposición debe animarse a “correr los límites y hacer algo nuevo” para poder ofrecerle a la gente “algo distinto a lo que veníamos ofreciendo”. En esa línea remarcó que se pueden “construir acuerdos de gobierno y dialogar para dar la pelea” y que el próximo gobierno va a ser medido por la vara que marque “cómo generar puestos de trabajo bien pagos”.