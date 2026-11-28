El miércoles, en el Salón Jauretche de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se recibió la visita de Juan Pablo Guanipa, dirigente político venezolano y expreso político del gobierno de Nicolás Maduro, en el marco de un encuentro con jóvenes venezolanos que debieron exiliarse de su país en busca de nuevas oportunidades y de un futuro mejor.

La actividad fue organizada por el legislador Waldo Wolff, en el marco del trabajo que llevan adelante el Foro Internacional por la Democracia y Y4D, impulsando espacios de diálogo, participación y reflexión que contribuyan a fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones con los valores democráticos y contó con la colaboración de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional a cargo de Pablo Garzonio.

Juan Pablo Guanipa es un abogado y político venezolano, dirigente del partido Primero Justicia. Ha sido diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, Concejal de Maracaibo, y en las elecciones regionales de 2017 fue elegido gobernador del Zulia con el 51,06 % de los votos. Sin embargo, se negó a prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, a la que consideraba ilegítima e inconstitucional, por lo que se le impidió asumir el cargo. Posteriormente fue Diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela y primer vicepresidente de ese órgano entre 2020 y 2021. El Dr. Guanipa participó en las Internas opositoras del 2023, donde tras ser derrotado, brindó su apoyo a María Corina Machado primero y a Edmundo González Urrutia después. Luego de las elecciones fraudulentas del 2024 pasó unos meses en la clandestinidad y fue arrestado, recuperando su libertad plena en febrero de 2026, después de una excarcelación inicial seguida de arresto domiciliario.

Durante la reunión, Guanipa compartió su testimonio personal y su trayectoria política, relatando distintas anécdotas sobre sus detenciones, los períodos que debió permanecer en la clandestinidad y las experiencias que atravesó a lo largo de su militancia. Su relato permitió profundizar el intercambio sobre la resistencia frente al autoritarismo, el valor de la libertad, la defensa de los derechos humanos y los desafíos que enfrenta Venezuela para recuperar la democracia.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el especial agradecimiento que Juan Pablo Guanipa expresó hacia la Argentina y el pueblo argentino por la enorme hospitalidad y solidaridad brindadas a sus compatriotas. Destacó la manera en que nuestro país ha abierto sus puertas a miles de venezolanos que debieron dejar su tierra, encontrando aquí no solamente un lugar donde reconstruir sus vidas, sino también afecto, oportunidades y una comunidad que los recibe y los hace sentir como en casa.

Sus palabras pusieron en valor una característica profundamente arraigada en nuestra identidad nacional: la vocación de recibir a quienes llegan buscando un futuro mejor. Argentina ha sido históricamente una tierra de inmigrantes, de brazos abiertos y de oportunidades, y el reconocimiento de Guanipa constituye un testimonio significativo de la importancia de esa tradición de solidaridad y fraternidad entre los pueblos.

Asimismo, Pablo Garzonio compartió con Antonio Ledesma, ex Alcalde Mayor de Caracas, quien también atravesó la experiencia del exilio venezolano, distintas anécdotas y recuerdos vinculados a las recepciones y encuentros institucionales mantenidos con Edmundo González Urrutia, así como también sobre la última visita que realizó a la Ciudad de Buenos Aires María Corina Machado.

Estos intercambios permitieron poner en perspectiva el camino recorrido en la construcción de vínculos entre representantes venezolanos y distintas instituciones de nuestra Ciudad, reafirmando la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo, cooperación y acompañamiento con el pueblo venezolano, ya que Argentina es, y seguirá siendo, una tierra de puertas abiertas.