Legislatura: visita de Juan Pablo Guanipa, expreso político
El miércoles, en el Salón Jauretche de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se recibió la visita de Juan Pablo Guanipa, dirigente político venezolano y expreso político del gobierno de Nicolás Maduro, en el marco de un encuentro con jóvenes venezolanos que debieron exiliarse de su país en busca de nuevas oportunidades y de un futuro mejor.
La actividad fue organizada por el legislador Waldo Wolff, en el marco del trabajo que llevan adelante el Foro Internacional por la Democracia y Y4D, impulsando espacios de diálogo, participación y reflexión que contribuyan a fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones con los valores democráticos y contó con la colaboración de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional a cargo de Pablo Garzonio.
Juan Pablo Guanipa es un abogado y político venezolano, dirigente del partido Primero Justicia. Ha sido diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, Concejal de Maracaibo, y en las elecciones regionales de 2017 fue elegido gobernador del Zulia con el 51,06 % de los votos. Sin embargo, se negó a prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, a la que consideraba ilegítima e inconstitucional, por lo que se le impidió asumir el cargo. Posteriormente fue Diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela y primer vicepresidente de ese órgano entre 2020 y 2021. El Dr. Guanipa participó en las Internas opositoras del 2023, donde tras ser derrotado, brindó su apoyo a María Corina Machado primero y a Edmundo González Urrutia después. Luego de las elecciones fraudulentas del 2024 pasó unos meses en la clandestinidad y fue arrestado, recuperando su libertad plena en febrero de 2026, después de una excarcelación inicial seguida de arresto domiciliario.
Durante la reunión, Guanipa compartió su testimonio personal y su trayectoria política, relatando distintas anécdotas sobre sus detenciones, los períodos que debió permanecer en la clandestinidad y las experiencias que atravesó a lo largo de su militancia. Su relato permitió profundizar el intercambio sobre la resistencia frente al autoritarismo, el valor de la libertad, la defensa de los derechos humanos y los desafíos que enfrenta Venezuela para recuperar la democracia.
Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el especial agradecimiento que Juan Pablo Guanipa expresó hacia la Argentina y el pueblo argentino por la enorme hospitalidad y solidaridad brindadas a sus compatriotas. Destacó la manera en que nuestro país ha abierto sus puertas a miles de venezolanos que debieron dejar su tierra, encontrando aquí no solamente un lugar donde reconstruir sus vidas, sino también afecto, oportunidades y una comunidad que los recibe y los hace sentir como en casa.
Sus palabras pusieron en valor una característica profundamente arraigada en nuestra identidad nacional: la vocación de recibir a quienes llegan buscando un futuro mejor. Argentina ha sido históricamente una tierra de inmigrantes, de brazos abiertos y de oportunidades, y el reconocimiento de Guanipa constituye un testimonio significativo de la importancia de esa tradición de solidaridad y fraternidad entre los pueblos.
Asimismo, Pablo Garzonio compartió con Antonio Ledesma, ex Alcalde Mayor de Caracas, quien también atravesó la experiencia del exilio venezolano, distintas anécdotas y recuerdos vinculados a las recepciones y encuentros institucionales mantenidos con Edmundo González Urrutia, así como también sobre la última visita que realizó a la Ciudad de Buenos Aires María Corina Machado.
Estos intercambios permitieron poner en perspectiva el camino recorrido en la construcción de vínculos entre representantes venezolanos y distintas instituciones de nuestra Ciudad, reafirmando la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo, cooperación y acompañamiento con el pueblo venezolano, ya que Argentina es, y seguirá siendo, una tierra de puertas abiertas.