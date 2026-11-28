El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado, por 18 votos contra 3, el pedido argentino de medidas cautelares para frenar el proyecto petrolero Sea Lion (León Marino), al considerar que las disposiciones invocadas no ofrecen, prima facie, una base de jurisdicción para el tribunal arbitral que deberá expedirse sobre el fondo de la controversia con el Reino Unido.

La orden fue leída en una audiencia pública en Hamburgo, por el presidente del tribunal, el camerunés Maurice Kamga, y contó con los votos en contra de los jueces Horinouchi y Patel y del juez ad hoc argentino, Raúl Vinuesa, mientras que el británico Vaughan Lowe, designado por Londres, votó con la mayoría.

Para el tribunal, resolver los planteos argentinos exigiría determinar previamente qué Estado tiene la soberanía sobre las islas, una cuestión que excede la interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), por lo que no llegó a examinar si se cumplían los demás requisitos, como la urgencia o el riesgo de un perjuicio irreparable.

En tanto, según el texto de la orden, dejó constancia de las garantías del agente británico de que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 ni la extracción antes de marzo de 2028, y de que "no se otorgarán nuevas licencias, ya que el régimen de licencias está suspendido", además de subrayar que la Convemar es aplicable en las áreas marítimas en disputa y que espera que las partes actúen en consecuencia.

En la lectura, el tribunal analizó uno por uno los cuatro planteos argentinos, incluido el de la protección del medio marino, sobre el que sostuvo que determinar qué parte debe cumplir las obligaciones del Estado ribereño "implicaría necesariamente una decisión sobre la soberanía" de las islas. También advirtió que el derecho aplicable "no puede usarse para extender la jurisdicción" del tribunal y que los artículos 279 y 300 de la Convemar, sobre la solución pacífica de controversias y la buena fe, no ofrecen por sí solos esa base. Finalmente, alentó a las partes a seguir cooperando para la pronta constitución del tribunal arbitral.

En sus fundamentos, sobre el primer planteo argentino el tribunal sostuvo que "presupone la determinación de una cuestión de soberanía territorial" y que una controversia de ese tipo "no puede considerarse una controversia relativa a la interpretación o aplicación de la Convención". Sobre el segundo, vinculado con la conducta de los Estados mientras está pendiente la delimitación de áreas marítimas, consideró que también "requiere la identificación del Estado ribereño".

La orden incluye una opinión disidente conjunta del juez Horinouchi y de Vinuesa, profesor consulto de la UBA que ya ocupó ese rol por la Argentina en la Corte Internacional de Justicia durante el conflicto por las papeleras con Uruguay, otra del juez Patel y varias declaraciones y opiniones separadas. Vinuesa ocupó el lugar que dejó la jueza argentina y vicepresidenta del tribunal, Frida Armas Pfirter, que se excusó de intervenir en el caso.

El tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convemar es el procedimiento que la Argentina inició el 28 de septiembre, en la primera demanda del país ante un tribunal internacional contra Reino Unido por sus actividades económicas en el archipiélago desde la ocupación militar de 1833.

La respuesta Argentina

El Gobierno difundió un comunicado oficial luego de la decisión del Tribunal al reclamo argentino por la explotación de recursos naturales en las inmediaciones de las Islas Malvinas. Destacó que el organismo reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, aunque cuestionó que no haya considerado que tiene jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas por el país.

Según el documento publicado por la Oficina del Presidente, el reconocimiento se produjo en el marco de la presentación argentina vinculada con el proyecto Sea Lion. El Ejecutivo calificó como un avance que el tribunal haya dejado constancia de la existencia de una controversia entre ambos países, frente a la posición británica de desconocerla. El Gobierno aclaró que la decisión no implica un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas ni sobre el fondo de la controversia. Remarcó que Argentina no había solicitado al tribunal que resolviera a quién pertenecen las Malvinas, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de recursos por parte del Reino Unido. El comunicado también cuestionó que el organismo haya considerado que, en esta etapa preliminar, no existe jurisdicción para dictar las medidas provisionales requeridas. La administración nacional sostuvo que esa determinación no representa una resolución definitiva y que tampoco condiciona la competencia del Tribunal Arbitral ni anticipa el resultado de la controversia.

El Ejecutivo adelantó que avanzará con la constitución de dicho tribunal y solicitará las medidas que considere necesarias para preservar los derechos argentinos. Además, aseguró que continuará utilizando las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas para defender sus reclamos de soberanía.

En otra parte del comunicado, el Gobierno ratificó que continuará con las acciones destinadas a impedir la explotación unilateral de los recursos naturales en las aguas en disputa. Como parte de esa estrategia, informó que el día anterior se habían iniciado nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico vigente.

La administración nacional sostuvo que la decisión del Tribunal del Mar no legitima las actividades de explotación de recursos naturales y advirtió que quienes participen de esas operaciones deberán afrontar las consecuencias previstas en la legislación argentina.

Finalmente, el Ejecutivo sostuvo que la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye un mandato constitucional que trasciende a los gobiernos y los partidos políticos. En el cierre del documento, Milei reafirmó la posición histórica argentina: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.