La directora general de Cultos del Gobierno de la Ciudad, Pilar Bosca, habló en el programa de Noticias Urbanas Radio que se emite por Radio Zónica sobre La Noche de los Templos.

Seguí escuchando la entrevista para conocer más detalles sobre la propuesta y los nuevos servicios para perros y gatos en la Ciudad en YOUTUBE en nuestro canal Investigaciones NU o si preferís a través de nuestro Instagram @noticiasurbanasok en la sección Youtube.

\