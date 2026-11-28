El movimiento en los terrenos que rodean al Parque La Isla volvió a encender las alertas en La Paternal. Esta vez, la preocupación llegó nuevamente a la Legislatura porteña, donde se presentó un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad explique qué obras se realizan en el predio de avenida de los Constituyentes 2910-2970, qué actividades funcionan allí y bajo qué autorizaciones.

Detrás de las consultas hay una inquietud que atraviesa desde hace años a los vecinos: cuál será finalmente el destino de esas tierras y cuánto puede cambiar el entorno de uno de los principales espacios verdes de la zona.

La iniciativa, impulsada por la legisladora Claudia Neira, del bloque Fuerza por Buenos Aires, busca conocer el alcance de las intervenciones que actualmente se desarrollan en el terreno. Entre los aspectos que despertaron interrogantes aparecen construcciones delimitadas por paneles opacos, el almacenamiento a cielo abierto de estructuras metálicas y elementos tubulares, y la posible utilización del lugar como depósito, obrador o base de distribución de materiales para otras obras de la Ciudad.

Las preguntas no se limitan a la actividad que se observa desde el exterior ya que el proyecto también requiere identificar a los responsables de los trabajos, las empresas participantes, las superficies ocupadas y los usos habilitados. La iniciativa indaga sobre si las instalaciones y los cerramientos respetan la normativa urbanística que rige para el sector, alcanzado por el distrito U26 – Barrio Parque Central, Zona 2, de carácter residencial.

Pero hay una cuestión que adquiere particular relevancia para la comunidad: la relación entre esos terrenos privados y el acceso público al parque. El pedido solicita verificar si las construcciones, los cercos o el acopio de materiales afectan superficies destinadas al uso común, restringen la circulación o interrumpen la conexión con el espacio verde.

También reclama precisiones sobre una servidumbre administrativa de paso de 3.200 metros cuadrados prevista en la Ley 6154, y pregunta si ya fue constituida mediante escritura pública e inscripta en el registro correspondiente.

La iniciativa incorpora, además, consultas sobre las condiciones ambientales del predio, el escurrimiento del agua de lluvia, la existencia de posibles pasivos ambientales y los estudios de aptitud del suelo. Y pregunta por la eventual instalación de antenas y equipos de telecomunicaciones, sus características y las mediciones de radiaciones no ionizantes, teniendo en cuenta la cercanía de viviendas, espacios públicos y establecimientos educativos.

El nuevo planteo legislativo retoma una preocupación que ya había tenido un capítulo durante el invierno. A mediados de año, la aparición de grúas, maquinaria y movimientos de suelo en uno de los sectores del terreno provocó inquietud entre quienes frecuentan el parque y viven en sus alrededores.

La posibilidad de que se estuviera poniendo en marcha el desarrollo inmobiliario aprobado en 2019 volvió a circular en el barrio.

En aquella oportunidad, las señales eran visibles desde el sector próximo a las vías del ferrocarril Urquiza. También permanecían carteles deteriorados que hacían referencia a la empresa constructora Sadia y al expediente de obra nueva número 29622-01. La presencia de trabajadores y el movimiento de máquinas alimentaron las versiones sobre el posible comienzo de una intervención de mayor escala.

Sin embargo, desde el lugar señalaron entonces que los trabajos no estaban relacionados con la construcción de viviendas, sino con la instalación de antenas para empresas de internet.

Según esa explicación, el movimiento de suelo respondía a la preparación de bases para equipos tecnológicos que funcionarían en un sector delimitado sobre la avenida Constituyentes. También indicaron que se trataría de instalaciones de pequeñas dimensiones, monitoreadas de manera remota y sin actividad permanente de trabajadores.

La aclaración no terminó de despejar las dudas. Para los vecinos, el problema excede las intervenciones puntuales y está relacionado con el futuro de un conjunto de parcelas que conserva vigente un proyecto inmobiliario de gran escala. Por eso, cada movimiento en el terreno vuelve a poner en discusión un desarrollo que, aunque permanece paralizado, nunca fue dejado sin efecto.

Un parque rodeado de una historia que todavía pesa

Para entender la sensibilidad que despierta cualquier intervención en el lugar hay que mirar más allá de las obras actuales. El Parque La Isla se encuentra entre las avenidas Chorroarín y Constituyentes y la calle Zabala, en uno de los extremos de la Comuna 15. Su ubicación lo convierte en una pieza importante de un corredor ambiental que se prolonga hacia los terrenos de la Facultad de Agronomía de la UBA y el cementerio de Chacarita.

El espacio verde está rodeado por parcelas que fueron adquiridas por privados décadas atrás, luego de la venta de los terrenos donde funcionó el histórico albergue Warnes. Aquel edificio había sido concebido originalmente como un hospital pediátrico de grandes dimensiones, pero su construcción quedó inconclusa y terminó convertido en un lugar de residencia para cientos de familias que atravesaban situaciones habitacionales precarias.

Durante años, el Warnes fue parte de la vida cotidiana de La Paternal. Su demolición, realizada en marzo de 1991 mediante una implosión controlada, marcó el cierre de aquella etapa y abrió paso a una nueva transformación urbana. Sobre parte de esas tierras se instalaron posteriormente grandes superficies comerciales y, con el tiempo, se consolidó el parque, acompañado por instituciones educativas como la Escuela Secundaria Federico García Lorca y el Jardín de Infantes Integral 5.

Sin embargo, el destino de las parcelas que rodean al espacio público nunca dejó de ser motivo de discusión. En 2007 ya había existido un intento de construir edificios en el sector, que fue frenado por la movilización de vecinos. Una década después, en 2018, la posibilidad de avanzar con un emprendimiento inmobiliario volvió a cobrar fuerza y derivó en un convenio entre el Gobierno porteño y los propietarios privados, aprobado por la Legislatura en 2019.

El proyecto contempla la construcción de once torres de hasta 17 pisos, con una altura máxima de 48,5 metros, además de distintos usos comerciales, apertura de calles internas y subsuelos destinados a estacionamientos. Según las condiciones previstas, las cocheras podrían ocupar la totalidad de las parcelas, con capacidad para unos 1.100 vehículos.

Durante el debate legislativo, organizaciones y vecinos impulsaron una alternativa para preservar las características del entorno. La propuesta, respaldada por más de 3.000 firmas, planteaba unificar las parcelas y establecer una zonificación de baja altura, con criterios de sustentabilidad y protección ambiental. También buscaba evitar que nuevas construcciones generaran una barrera urbana frente al parque o afectaran la circulación del aire.

La iniciativa vecinal incluía la conformación de una mesa de consenso entre el Estado, los propietarios y la comunidad para discutir un desarrollo compatible con la identidad del barrio. Finalmente, esa alternativa no prosperó y se aprobó el convenio que habilitó el emprendimiento inmobiliario.

La preocupación tiene también una dimensión ambiental y urbana. La Paternal conserva sectores de construcciones bajas, viviendas de una o dos plantas, arbolado y superficies absorbentes que forman parte de su identidad. En ese contexto, la posibilidad de levantar once edificios de gran altura junto a un espacio verde genera interrogantes sobre el impacto en el paisaje, la circulación, los servicios y las condiciones ambientales de la zona.

Aunque la crisis económica y la pandemia frenaron el avance del emprendimiento, el proyecto continúa siendo un antecedente concreto sobre el futuro posible de esos terrenos. De allí que las intervenciones actuales, aun cuando se expliquen por instalaciones tecnológicas o tareas de menor escala, sean observadas con atención.