La Ciudad celebrará mañana, domingo, el Día Nacional del Mate con una fiesta al aire libre en la Avenida de Mayo: será un gran espacio de encuentro alrededor de una de las tradiciones más queridas. Habrá música en vivo, charlas y puestos de gastronomía.

Organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, junto con el Museo del Mate, La Usina Matera y el Instituto Nacional de la Yerba Mate, Mate BA se desarrollará entre las 11 y las 19 para disfrutar de un paseo peatonal donde se podrá aprender a reconocer distintas variedades de yerba, conversar con productores y recorrer puestos con todo tipo de accesorios como bombillas, portamates, termos y calabazas.

Habrá productos a la venta y la posibilidad de descubrir las particularidades de una industria que forma parte de la identidad productiva del país. El espacio gastronómico ofrecerá pastafrola, pastelitos, chipá y medialunas, y otras especialidades, para acompañar la mateada.

En el escenario principal habrá charlas y demostraciones de sommeliers que compartirán distintas variedades de yerba mate, técnicas de preparación y perfiles sensoriales. También participarán científicos que conversarán las principales líneas de investigación vinculadas con la yerba mate.

El Desafío Matero

El Desafío Matero se desarrollará en la planta alta del Museo del Mate, Avenida de Mayo 583. La iniciativa, organizada junto con La Usina Matera, propone poner a prueba los conocimientos de los participantes sobre la yerba mate a través de una experiencia sensorial.

Para participar, hay que retirar un Pasaporte Matero en los stands adheridos y completar un recorrido por cinco expositores, donde entregan un sello en cada uno. Una vez reunidos los cinco sellos, se podrá acceder a una cata a ciegas guiada por el equipo organizador, en la que deberán identificar las distintas variedades de yerba mate a partir de sus características sensoriales.

Agenda Mate BA:

▪️12 - Trivia Matera.

▪️12.30 - Charla: “El mate es la mejor bebida que hay” - Juan Esteban Ferrario.

▪️13.30 - Ballet Romance de Zamba y Los Maileños.

▪️14. 30 - Charla: “La próxima ronda: ¿hacia dónde va la yerba mate?” - Martín Gómez.

▪️15.15 - Trivia Matera.

▪️16 - Ballet Romance de Zamba y Payadores.

▪️17 - Charla: “Mate y rendimiento deportivo” - David Fragale.

▪️17.45 - Trivia Matera.

▪️18. 30 - Ballet Romance de Zamba y El Mono Leguizamón. Semana del Mate

El Museo de Arte Popular (Av. del Libertador 2373) también celebrará el Día Nacional del Mate, mañana, con una jornada para poner en valor esta práctica con talleres, actividades participativas y charlas con degustación de yerbas y música. Eso marcará también el comienzo de la primera edición de la Semana del Mate, organizada por @semanadelmate, que se desarrollará hasta el 6 de diciembre bajo el lema “Argentina toma mate”.