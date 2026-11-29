En el cierre de noviembre, el foco estaba puesto de lleno en el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y el informe de gestión del jefe de Gabinete, que se produjo este jueves.

Con impronta electoralista, Diego Santilli concurrió al Palacio Legislativo para responder más de 1.200 consultas de los senadores. Su discurso se centró en lo que considera como los logros principales de la actual gestión y en su interés de candidatearse al codiciado cargo de gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

No obstante, existe alerta un máxima en algunos espacios en torno a las circunstancias que rodean a la sanción de la Reforma electoral, que pronto pasará a Diputados. Desde el Movimiento de Integración y Desarrollo expresaron su preocupación y absoluta oposición ante el proyecto de Reforma Electoral Integral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. “La democracia argentina necesita modernización institucional, pero ninguna modernización democrática puede construirse restringiendo la participación política ni reduciendo la diversidad de voces que integran el sistema republicano”. Con aguda mirada, el docente y politólogo Gustavo Damián González expresó que “la prioridad legislativa no es el tratamiento de ludopatía, sino la suspensión de las PASO. Por eso, se encuentran negociando con los gobernadores y han sacado de la discusión las listas colectoras y se incorporó la modificación en la elección de los parlamentarios del Mercosur. Por eso, se encuentra en tratativas con los senadores misioneros y el Pro, con el que acaba de ponerse de acuerdo a cambio para que no haya listas alternativas, excepto con la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no se resolvió”, agregó.

En estas instancias se agotan los tiempos y, tras la visita del Papa, el oficialismo tuvo que arremangarse e impulsar la normativa sobre ludopatía. Así las cosas, llegó al recinto el proyecto aprobado en la cámara baja en torno al tema, con fecha de vencimiento en cuatro días. Si no se tratara, perdería estado parlamentario. En esa iniciativa, hubo reclamos de varios sectores sociales, atormentados con este flagelo, a lo que se sumaron numerosos textos y el trabajo a contrarreloj en las últimas semanas.

De acuerdo con este tema, la diputada Mónica Frade, que elaboró punto por punto el texto a discutir, declaró a Noticias Urbanas que “espero lo voten sin modificaciones, para que no pierda estado parlamentario y luego, a partir del 1° de marzo, haremos los cambios que creen que se debe hacer. Mi posición es que lo traten, ojalá que sin cambios, porque si vuelve a la Cámara de Diputados, dormirá el sueño de los justos”.

Es fundamental ahondar en un breve repaso de los hechos vinculados con este tema. En Diputados, obtuvo media sanción en noviembre de 2024, unificando seis iniciativas de distintos bloques. Allí pudo leerse que se prohibía toda publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar en línea, incluyendo bonos de bienvenida, auspicios a clubes o deportistas e influencers, además de vetar el acceso a menores de 18 años, con validación biométrica, restringiendo los medios de pago a tarjetas de débito con topes diarios y endureciendo las penas previstas en el Código Penal. Por otra parte y como una fachada tras la visita papal, existe una iniciativa del Poder Ejecutivo. Si bien fue enviada al Senado en mayo de 2026, recién en estos días tomó protagonismo. Propone un enfoque diferente y se concentra en combatir el juego clandestino y las plataformas ilegales, dejando la regulación y control de los operadores autorizados en manos de cada provincia. En síntesis, tras el acuerdo parlamentario, el oficialismo busca tratar en paralelo una ley complementaria para otorgar facultades al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que podría bloquear sitios ilegales en un plazo de 24 horas.

Puentes, no muros La plataforma 2027 se encuentra detrás de las urgencias que impulsan todos los temas. No obstante, el juego político suma nuevos capítulos cada día. El Ejecutivo sabe que ya no importa ganar adhesiones, sino sumar puntos fuera de los hemiciclos.

Casi a punto de cerrar el año parlamentario, el presidente de la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el jueves 26, con el propósito de tratar la ley de gastos y recursos del próximo año, en medio de las movilizaciones de los gremios universitarios por el financiamiento educativo. En esta área y en materia de discapacidad abundan los reclamos.

Además, en este superjueves, con dos maratónicas sesiones a cuestas, cerrará el Período Ordinario y en la orden del día de la cámara baja se incluyen cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Cabe destacar que la semana previa se frustró una sesión en este recinto por falta de quórum, lo que postergó el tratamiento de la reforma del Banco Central y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Por ende, queda en evidencia que el impulso malvinizador, profundizado tras el partido entre Argentina e Inglaterra y la aparición de aquella icónica sábana, han quedado relegados.

De este modo, es seguro que el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias para diciembre. En ese escenario, el temario incluirá los proyectos pendientes de la semana, el denominado Super RIGI y los nuevos acuerdos de comercio recíproco con Estados Unidos.

La resistencia

Sólo quedan huecos alrededor de las verdaderas necesidades y conflictos que siguen pendientes. El camino posible siempre es la esperanza, aunque no se conoce con precisión en qué peldaño nos encontramos. De eso trata de algún modo el libro “La 21/24: una crónica de la religiosidad popular frente al desamparo”, escrito por Inés Arteta. El título relata la historia de inmigrantes que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires sin recursos y construyeron sus viviendas en un terreno junto al Riachuelo, en el barrio de Barracas. Frente al desamparo y el desarraigo, replicaron las tradiciones y las devociones de sus lugares de origen, como la capilla dedicada a la Virgen de los Milagros de Caacupé, patrona del Paraguay, para sentirse unidos y amparados.

Lejos de las luces del centro, de las trifulcas vacías y de las políticas que no contemplan genuinamente al Pueblo, en la 21-24 se refugiaron en su propia esperanza. En suma, militan la resistencia a través de la fe, demostrando que la religión no se compone de costumbres pasivas. En este paisaje, la religiosidad popular funciona como sustento cultural, espacio de contención y fuerza comunitaria ante la marginación, la falta de recursos y la desesperanza.