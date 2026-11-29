El Banco Ciudad fue distinguido por Fintech Américas, en la categoría Experiencia del Cliente, en la 12.ª edición de los premios a los Innovadores Financieros en las Américas 2027; además obtuvo dos distinciones en los premios PAMOIC 2026 a la interacción con clientes.

PREMIO PLATINO FINTECH AMÉRICAS A LA MEJOR EXPERIENCIA DEL CLIENTE

El Ciudad obtuvo el premio Platino de Fintech Américas por su estrategia de adopción responsable de inteligencia artificial para una mejor experiencia de los clientes. La incorporación de la IA abarca tanto la atención al público como sus procesos internos. Para acompañar este desarrollo creó un Centro de Excelencia en IA que trabaja junto con las áreas de Negocios, Personas y Tecnología. Entre sus avances se encuentra la incorporación de IA generativa al Centro de Atención al Cliente y a BIT, su canal de WhatsApp. A través de BIT, los clientes pueden consultar saldos y movimientos, descargar resúmenes y gestionar sus tarjetas, entre otras funcionalidades. Para créditos hipotecarios, el canal permite simular condiciones, iniciar solicitudes y presentar documentación, con acompañamiento del equipo especializado.

También desarrolló agentes internos de IA para asistir a sus equipos en consultas normativas, búsqueda de información y automatización de procesos. Este enfoque mantiene la intervención humana en situaciones sensibles, como los desconocimientos de consumos, e incorpora validaciones de identidad en operaciones críticas. La automatización permite orientar a los equipos hacia el asesoramiento y las consultas complejas. El esquema se complementa con sucursales orientadas al asesoramiento comercial y equipos de atención remota especializados.

Los Premios País de Fintech Américas reconocen iniciativas de innovación de instituciones financieras de las Américas, con criterios que incluyen originalidad, impacto medible, escalabilidad y sostenibilidad. La ceremonia de entrega se realizará el 16 de marzo de 2027, durante la conferencia Fintech Americas 2027 a realizarse en los EEUU.

DOBLE RECONOCIMIENTO PARA BIT EN LOS PREMIOS PAMOIC 2026

Por otra parte, BIT, el chatbot del Banco Ciudad, tuvo dos distinciones en los Premios PAMOIC 2026, un certamen que destaca a las mejores organizaciones de interacción con clientes, siendo el reconocimiento más importante del ecosistema de CRM, CX, BPO & BI, en Argentina.

La iniciativa “Tu casa por WhatsApp” recibió el premio Plata en la categoría Mejor Estrategia de Operación Sector Ciudadano. A través de esta propuesta, BIT acompañó durante septiembre y octubre de este año, a 200 familias con créditos hipotecarios para la compra de primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, “De chatbot a columna vertebral de la experiencia” obtuvo el premio Bronce en la categoría Mejor Operación Interna, por la transformación de la atención digital y el trabajo realizado para acompañar a un millón de clientes.

La subgerenta General de Transformación Organizacional y Tecnología, Elena Cafaldo, señaló que “tenemos el desafío de que la tecnología y la transformación se traduzca en soluciones concretas que mejoren la experiencia de nuestro clientes. Y estos reconocimientos son una gran muestra de ese camino”.