Mario Santucho, hijo de Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), defendió el homenaje previsto para su padre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuestionó la intervención del Gobierno nacional en la actividad.

Y este lunes en una entrevista en El Destape Santucho hijo ratificó que el acto "se llevará a cabo como estaba previsto" y además habló de que en las redes sociales de Revista Crisis, medio que dirige, "abrimos una recolección de firmas en apoyo a ese homenaje a mi padre", como forma de "enfrentar esta campaña feroz de la ultraderecha".

La iniciativa surgió de un grupo cultural del sur del conurbano bonaerense y fue aprobada por el Consejo Directivo de la facultad. El proyecto contempla la instalación de una escultura en uno de los patios de la institución. Sin embargo, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, solicitó información a la UBA sobre la convocatoria.

Santucho sostuvo que el homenaje busca "recordar el espíritu de lucha de aquella generación" a la que pertenecieron sus padres, aunque aclaró que eso no implica repetir sus métodos “Yo siempre digo que si hubiera estado ahí, hubiera estado con ellos. Lo cual no quiere decir que hoy haría lo mismo que hicieron ellos”, afirmó.

Además, cuestionó la disputa cultural impulsada por el oficialismo y sostuvo que existe un intento de eliminar referencias vinculadas con los movimientos populares.

“Quieren meterse también con borrar los símbolos que son algo así como la consistencia, lo que le da consistencia ética a nuestros proyectos, a nuestras utopías, a nuestros sueños”, expresó. En ese contexto, mencionó a Ernesto Che Guevara, Rodolfo Walsh y Eva Perón.

El entrevistado también cuestionó la política del Gobierno de Javier Milei y planteó que existe una pérdida de soberanía nacional y popular “Tenemos un gobierno absolutamente servil al imperio”, sostuvo. Además, criticó la respuesta de las fuerzas de seguridad frente a las movilizaciones: “No reconoce ni siquiera el derecho a protesta. Cada vez que salimos a protestar nos cagan a palos”.

Santucho confirmó que el homenaje continúa previsto para el 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La actividad incluirá la presentación de una escultura y una mesa de debate, en la que participará como uno de los oradores “Hasta ahora el acto se hace”, aseguró. Y concluyó: “No vamos a abandonar el acto del 10 de diciembre más allá de que institucionalmente se tome la decisión de censurarlo”.

“La ultraderecha está desplegando por estas horas una ofensiva feroz contra un homenaje al militante revolucionario Mario Roberto Santucho organizado por agrupaciones estudiantiles y docentes universitarios en la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de Buenos Aires", dijo Santucho hijo.

"El objetivo es impedir que recordemos a quienes se comprometieron con las luchas populares y cuyos cuerpos hoy continúan desaparecidos, como consecuencia del único terrorismo asesino que conoció nuestro país: el terrorismo de estado”, señaló.

Las reacciones

La Subsecretaría de Políticas Universitarias, que depende de la cartera que conduce Sandra Pettovello le pidió a la UBA adoptar “las medidas administrativas necesarias a fin de impedir la realización del homenaje”, aplicar “las sanciones que correspondan a sus promotores” y presentar un informe sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que la universidad decida llevar adelante. El pedido choca con un límite concreto: por la autonomía universitaria, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para suspender por su cuenta una actividad de la UBA ni para sancionar a quienes la organizan.

Dentro de la propia universidad, el rechazo más fuerte vino de Yacobitti: “Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho”, escribió en X, donde cuestionó el accionar del ERP contra las instituciones entre 1973 y 1976 y sostuvo que “la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona” que haya usado la violencia contra el régimen democrático. El vicerrector distinguió entre el estudio académico de esa etapa y los homenajes institucionales, y anunció que presentará un proyecto para que el Consejo Superior se pronuncie en el mismo sentido en la sesión del miércoles 25. Hasta ahora no hay ninguna resolución que suspenda la actividad.

La decana Ana Josefina Arias, en cambio, respaldó la decisión del Consejo Directivo y planteó que el reconocimiento busca reivindicar la trayectoria militante de Santucho y la de una generación perseguida por la dictadura.