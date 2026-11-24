La capacidad para resolver problemas, la honestidad y la transparencia, junto con una visión de futuro para el país, son las principales características que los argentinos esperan encontrar en un presidente ideal. Así lo revela una encuesta nacional de Proyección Consultores, realizada entre el 1 y el 9 de noviembre de 2026, que buscó identificar qué cualidades considera prioritarias la sociedad al momento de evaluar a quienes aspiran a conducir el país.

Según los resultados, el 56,5% de los consultados señaló que la capacidad para resolver problemas es el atributo más importante de un mandatario. En segundo lugar quedó la honestidad y transparencia, con el 54,6%, mientras que el 50,1% destacó la necesidad de contar con una visión de futuro y un proyecto de país. La pregunta permitía seleccionar hasta tres opciones, lo que refleja la importancia que los encuestados asignan a las capacidades de gestión y a la conducta personal de quien ocupa la Presidencia.

En un segundo escalón aparecen la empatía con la gente, mencionada por el 43,7% de los participantes, la credibilidad, con el 25,9%, y la actitud y firmeza, con el 22,7%. A partir de estos resultados, el estudio también indagó qué dirigentes políticos son identificados por la ciudadanía con cada una de esas cualidades, en un escenario donde las expectativas sociales no necesariamente coinciden con la imagen general que tienen los principales referentes.

En esa comparación, Javier Milei consiguió los mayores niveles de asociación en cinco de los seis atributos evaluados. El Presidente encabezó las menciones en visión de futuro y proyecto de país, con el 38,1%; capacidad para resolver problemas, con el 34,5%; firmeza, con el 33,7%; honestidad y transparencia, con el 31,7%, y credibilidad, con el 29%. Por su parte, Axel Kicillof obtuvo el primer lugar en empatía con la gente, con el 29,3%, frente al 18,3% que consiguió Milei en esa característica.

Patricia Bullrich también registró porcentajes relevantes en la evaluación de los dirigentes. La actual referente del oficialismo alcanzó el 32,7% en firmeza, el 28,7% en capacidad para resolver problemas y el 28% en honestidad y transparencia. Kicillof, en tanto, obtuvo el 28,5% en capacidad, el 27,3% en honestidad y el 26,5% en credibilidad. Más atrás aparecieron Myriam Bregman y Sergio Massa, mientras que otros dirigentes como Juan Grabois, Jorge Macri, Máximo Kirchner, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora no superaron el 20% en ninguno de los atributos relevados.

Sin embargo, los resultados sobre las cualidades personales de los dirigentes contrastan con la evaluación de su imagen pública. Milei registra un 38,9% de opiniones positivas, frente a un 56,1% de negativas. En el caso de Bullrich, la imagen favorable alcanza el 40,1% y la desfavorable el 49,7%, mientras que Kicillof reúne un 34,4% de valoración positiva y un 55% negativa. Además, el 55,9% de los encuestados calificó como mala o muy mala la gestión del Gobierno nacional, frente a un 35,6% que la consideró buena o muy buena.

Para profundizar el análisis, Proyección Consultores elaboró el Índice de Posicionamiento Dinámico (IPD), que mide la cercanía de cada dirigente con el perfil presidencial ideal construido a partir de las respuestas. El indicador combina una dimensión relacional, integrada por honestidad, empatía y firmeza, y otra técnica, vinculada con visión de futuro, capacidad y credibilidad. En ese mapa de posicionamiento, Milei, Kicillof y Bullrich aparecen entre los dirigentes mejor ubicados, mientras que Llaryora y Pullaro se encuentran en los sectores de menor valoración. El relevamiento incluyó 1.461 casos de personas mayores de 16 años de todo el país, con un margen de error de 2,66% y un nivel de confianza del 95%.