El proyecto de reforma electoral impulsado por Javier Milei avanzó en el Senado después de que el oficialismo incorporara cambios para reunir el apoyo de bloques aliados. El miércoles por la noche, La Libertad Avanza (LLA) consiguió las firmas necesarias para emitir dictamen y buscará llevar la iniciativa al recinto la próxima semana. El objetivo central del Gobierno es suspender las PASO por única vez en 2027.

La modificación más relevante fue retirar del texto el mecanismo de listas colectoras o de adhesión, que había generado resistencias entre los bloques dialoguistas. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, comunicó la decisión durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto. El Pro y algunos espacios provinciales objetaban ese punto, que complicaba tanto la firma del dictamen como la votación en el recinto.

El cierre de la negociación fue ajustado. Bullrich y Coto calculaban que tenían las diez firmas requeridas, pero varias horas después de terminada la reunión solo contaban con ocho. La cordobesa Alejandra Vigo, el correntino Carlos “Camau” Espínola y el radical catamarqueño Flavio Fama firmaron finalmente en disidencia. Fama estuvo ausente durante parte de la jornada, Vigo puso en duda su apoyo y Espínola esperó a que firmara su compañera de bloque.

El Gobierno había propuesto reinstalar las colectoras, prohibidas desde 2019, para permitir que una candidatura presidencial de Milei estuviera acompañada por dos listas de legisladores nacionales: una propia y otra aliada. Según fuentes oficialistas, el mecanismo respondía a un pedido de gobernadores radicales, con el mendocino Alfredo Cornejo entre sus impulsores. Sin embargo, en la UCR algunos dirigentes sostuvieron que la iniciativa había partido de la Casa Rosada y que los gobernadores no la habían exigido como condición.

La propuesta también despertó cuestionamientos políticos y constitucionales. Sus críticos advirtieron que, en una elección para el Senado, el mecanismo podía permitir que una misma alianza obtuviera las tres bancas de una provincia. La polémica aumentó el costo de negociar el proyecto y, según fuentes radicales citadas en el material, el tema perdió peso mientras avanzaban conversaciones políticas entre La Libertad Avanza (LLA) y los gobernadores.

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Entre los cambios que sí quedaron en el dictamen, las provincias podrán optar por usar la Boleta Única en Papel para elegir cargos locales cuando sus comicios coincidan con los nacionales. La medida no será obligatoria. El texto también reduce a la mitad el tiempo de publicidad electoral que radio y televisión deben ceder, en lugar de eliminarlo por completo. Bullrich sostuvo que la modificación busca “generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas”.

La iniciativa incorpora además el régimen de Ficha Limpia: no podrán ser candidatos quienes tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia o en una instancia de revisión antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. También elimina restricciones a actividades comerciales, culturales y sociales durante la jornada electoral, y habilita la publicidad proselitista fuera del plazo de campaña previsto actualmente. Bullrich argumentó que la prohibición de comercios y eventos durante las elecciones “responde a un tipo de sociedad que ya no existe”.

El proyecto modifica, además, el régimen de debates presidenciales: dejarían de ser obligatorios para la elección general y se mantendrían únicamente para los candidatos que compitan en un balotaje. La organización quedaría en manos de la Cámara Nacional Electoral. Sobre el Parlamento del Mercosur, el dictamen propone que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales; los 19 correspondientes al distrito único se repartirían entre la Cámara de Diputados, que designaría 12, y el Senado, que elegiría siete.

Aunque el oficialismo considera que cuenta con los 37 votos necesarios para suspender las PASO, la negociación se complicó por los artículos que acompañaban esa medida. La Libertad Avanza temía que el proyecto sufriera recortes durante el debate o que se rompiera el acuerdo para suspender las primarias. La oposición peronista y kirchnerista rechaza la reforma, mientras que el Pro, una parte importante de la UCR y Vigo habían anticipado su apoyo a la suspensión.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, negocia desde hace meses con los gobernadores acuerdos electorales que podrían facilitar el acompañamiento legislativo. Eduardo “Lule” Menem también participa de esas conversaciones, aunque con menor intensidad. Según fuentes oficialistas, el sector de los Menem prefiere que La Libertad Avanza presente candidatos propios en las provincias, mientras Santilli dialoga sobre alternativas que podrían dejar espacio a las reelecciones de los gobernadores o a sus candidatos.

Con la salida de las colectoras y los demás cambios, el Gobierno considera más despejado el camino para aprobar la suspensión de las PASO. En la Casa Rosada creen que eliminar las primarias dificultaría que la oposición ordene sus internas y evitaría una instancia electoral que, según su evaluación, podría presionar sobre el dólar si el resultado fuera adverso al oficialismo.