La Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) condiciona las compras del Estado nacional y amenaza con dejar afuera a proveedores de tecnología china. La medida abrió en los últimos días un frente de conflicto con empresas como Huawei y ZTE , y subió las alarmas en la industria local de las telecomunicaciones, que reclama explicaciones al silencioso Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La historia comenzó el 6 de noviembre, cuando la CNC desarrolló nuevos requisitos para la seguridad de la cadena de suministro del equipamiento destinado a infraestructuras críticas de telecomunicaciones. La norma fija como referencia la certificación SCS 9001, un estándar desarrollado por Telecommunications Industry Association (TIA), una entidad privada estadounidense que evalúa los procesos de seguridad de fabricantes y proveedores.

En pocas palabras: cualquier compra o contratación de tecnología que pretenda hacer el Estado nacional debe ser con empresas que hayan sido homologadas por la norma. TIA impide certificar a empresas que estén incluidas en determinadas listas de restricciones de Estados Unidos, como la Covered List de la Comisión Federal de Comunicaciones o la Entity List del Departamento de Comercio. Huawei y ZTE, que en la actualidad son proveedores de organismos del Estado argentino, figuran en la primera. Por lo tanto, que la administración mileísta impone un estándar al cual ambas compañías no pueden acceder ya las deja fuera de juego .

Pero la Disposición 7/2026 fue mucho más allá de las compras del Estado. En su artículo 9, el CNC le encomienda al ENACOM evaluará la incorporación de estos requisitos a los procedimientos de homologación de materiales de telecomunicaciones y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios TIC. Aunque por ahora no alcanza al sector privado, si el organismo avanza en esa dirección, la certificación podría convertirse en una condición para operar, importar o incorporar equipamiento a las redes de telecomunicaciones.

Tal es el nivel de relevancia de la disposición que fue celebrada por el embajador Peter Lamelas en su cuenta de X: "Es talentoso ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica de telecomunicaciones. Un mercado libre no debe ser un mercado ciego: la seguridad de las cadenas de suministro y la adopción de estándares internacionales brindan la certidumbre de que el capital privado necesita para invertir a largo plazo", escribió.

Con la Disposición 7/2026 quedaron fuera de las contrataciones del Estado nacional las empresas chinas, que son las proveedoras de buena parte de la tecnología que se utilizan en ARSAT, ARCA y otros organismos.

En la actualidad hay sólo cuatro empresas con capacidad de ser proveedoras de tecnología en este nivel: Sony (Japón), Ericsson (Suecia), y las chinas Huawei y ZTE. Utilizar un argumento técnico para correr a dos competidores funciona como un bloqueo.

Según Perfil, en el sector se empezó a hablar de la posibilidad de que las empresas levanten campamento y se vayan del país. Si eso sucediera, el costo para el Estado nacional sería enorme. En el sector se estima que una salida de Huawei y ZTE representaría un gasto de entre 5 mil y 8 mil millones de dólares para reemplazar la tecnología existente.

Si el ENACOM avanza también se abre un interrogante sobre quién pagaría el costo que deberían afrontar las empresas privadas. Los proveedores nacionales cuentan con tecnología china en enormes dimensiones por ser “buena, bonita y barata”, cuentan ellos mismos. Si llegaran a tener que adaptarse a la SCS 9001, al momento de reparar, cambiar o adquirir nuevos equipos deberán pagar los precios que pongan las únicas dos que puedan ser proveedores. “Eso se va a traducir en tarifas más altas”, coinciden todos los empresarios consultados por PERFIL.

El 7/2026 generó una enorme incertidumbre y las principales cámaras del sector están exigiendo una reunión con el ENACOM para discutir la eventual extensión de los requisitos al mercado privado. El reclamo de la Mesa de Industria TIC reúne a grandes operadores como Telecom (Personal y Flow) y DirecTV, junto con entidades que representan a compañías de internet, cableoperadores, cooperativas y pymes, como CABASE, Fecosur y CACPY. En su ámbito ampliado también participan ATVC, CICOMRA, CATEL y Red Intercable.