El director de Proyección Consultores, Santiago Giorgetta, analizó la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó la masiva convocatoria que tuvo en las distintas actividades realizadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En diálogo con Fernando Riva Zucchelli, en el programa NU Radio por Radio Zónica, sostuvo que el Pontífice llegó para profundizar el legado de Francisco y reivindicar la justicia social, una postura que, según consideró, representa una agenda incómoda para el gobierno de Javier Milei. Además, remarcó que la dirigencia política debe traducir ese mensaje en hechos concretos y dejar de lado las disputas individuales frente a las dificultades que atraviesan millones de argentinos.

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