En diálogo con Fernando Riva Zucchelli en el programa NU Radio, que se emite por Radio Zónica, el dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, ex legislador y creador de la Defensoría del Turista— José "Tano" Palmiotti —presentó su candidatura para renovar los Comités de los Italianos en el Exterior (COMITES) al frente de la lista "Uniti, Italia más Argentina". Desde el bar notable La Perla, en Caminito, el dirigente explicó que el comité funciona como "un consulado paralelo" dedicado a la defensa de los derechos de los italianos en el exterior y remarcó la dimensión del desafío: el consulado de Buenos Aires reúne a 300.000 inscriptos y abarca desde Avellaneda hasta Zárate, incluida toda la Capital Federal. Palmiotti precisó además los plazos clave del comicio: la inscripción para votar —no rige el padrón anterior, sino el reempadronamiento— se cerró el 4 de noviembre, los sobres ya llegan a los domicilios y el 4 de diciembre, a las 18, vence el plazo para que arriben al consulado, donde esa misma noche comienza el escrutinio. También aclaró que los "consiglieri" no perciben sueldo alguno: "Es mucho más con el cuore que con el bolsillo", definió.

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