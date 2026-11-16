La Ciudad avanza con tres grandes obras para transformar predios en desuso en 20.000 m² de nuevos espacios verdes para los vecinos. En Villa Urquiza, en una zona de alto tránsito peatonal, un predio ferroviario ocupado en parte por canchas de fútbol que funcionaban con la concesión vencida se convertirá en un nuevo parque.

En el límite entre Colegiales y Palermo, junto al tradicional Mercado de Pulgas, un playón de estacionamiento sin uso dará lugar a una plaza abierta para los vecinos. Y en San Cristóbal, una antigua estación de tranvías y trolebuses que en las últimas décadas funcionó como depósito se convertirá en un nuevo espacio verde para una de las comunas que históricamente ha sufrido déficit de superficie verde por habitante.

“Estas obras forman parte de una política sostenida para que los vecinos tengan más espacios verdes cerca de sus casas, seguros, bien iluminados, cómodos, con equipamiento y propuestas recreativas para todas las edades”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.

Parque Ferroviario Villa Urquiza: un predio recuperado para el barrio

El nuevo parque de Villa Urquiza estará ubicado entre la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación de subte Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, en una zona de alta confluencia de medios de transporte. Sumará 5.920 m² de superficie verde y beneficiará de manera directa a más de 50 mil vecinos.

En total, la obra abarca más de 9.700 m² de regeneración del espacio público, ya que también contempla mejoras en el entorno: ampliación de veredas, nuevas conexiones peatonales, mejores condiciones de accesibilidad y más iluminación. Esas conexiones vincularán el parque con la estación Juan Manuel de Rosas y con la estación Villa Urquiza del ferrocarril Mitre, y el diseño integra también el paso peatonal entre Triunvirato y Bucarelli.

El proyecto incluye la plantación de nuevos árboles, al tiempo que preserva el arbolado existente en la zona, y apunta a generar continuidad con la ya existente Plaza Casal, del otro lado de la avenida Triunvirato, para conformar así un amplio corredor verde en el barrio. El parque incorporará espacios de encuentro pensados para actividades culturales y recreativas, nuevo mobiliario urbano, un sistema de drenaje urbano que permita asegurar la absorción del agua de lluvia y 38 nuevas farolas peatonales.

Como parte de la intervención, se prevé la demolición de construcciones de hormigón que hoy permanecen en la esquina de Roosevelt y Triunvirato. Además, se preservará la identidad ferroviaria del lugar, con elementos estructurales vinculados a la historia del predio que se integrarán al diseño del parque. La obra tiene finalización prevista para mediados del 2027.

Plaza Mercado de Pulgas: un nuevo espacio verde junto a un sitio emblemático

Donde hasta hace poco había un playón de estacionamiento con escaso uso, la Ciudad está terminando de construir un nuevo espacio verde que se inaugurará en las próximas semanas.

La nueva plaza estará ubicada en Gral. Enrique Martínez y Concepción Arenal, junto al tradicional Mercado de Pulgas. Tendrá una superficie total de 2.101 m² y beneficiará de forma directa a más de 70.000 vecinos, además de miles de visitantes, turistas y personas que trabajan regularmente en la zona.

El proyecto incluye la plantación de 50 árboles (entre ellos jacarandá, fresno, pata de vaca, anacahuita y yerba de bugre) y la instalación de nuevas luminarias LED que ayudarán a reforzar la seguridad de la zona.

En armonía con las formas de la estructura del Mercado, la plaza incluirá grandes pérgolas metálicas que crearán superficies de sombra vegetada, pensadas para generar entornos frescos (un refugio climático en días de altas temperaturas) y para incentivar la permanencia en el espacio público al aire libre.

La obra prevee la nivelación de bocacalles y el ensanche de veredas, con senderos accesibles que permitirán mejorar la conectividad peatonal y vincular el mercado y la nueva plaza con los espacios verdes ya existentes en la zona, como la Plaza Mafalda y la Plaza Clemente, para configurar un amplio corredor verde.

Nueva plaza en San Cristóbal: una estación de tranvías con historia

La Ciudad decidió convertir un histórico predio ferroviario que durante décadas permaneció cerrado al público en un nuevo espacio verde en San Cristóbal. La nueva plaza sumará 11.470 m² de superficie verde al barrio y beneficiará de manera directa a más de 20.000 vecinos de la zona.

La obra se desarrolla en el predio ubicado entre las calles Matheu, Avenida Pavón, Alberti y Constitución. Allí funcionó desde 1904 la estación del tranvía Metropolitano, conocida en su momento como Estación Constitución, y, a partir de los años 50, una estación de trolebuses, hasta que el servicio se discontinuó en 1966. Desde entonces, la ex estación tuvo distintos usos, entre ellos depósito de utilería y equipos de canales de televisión hasta 2014. Hasta ahora, en sus grandes galpones todavía se almacenaban materiales y algunas unidades ferroviarias de subte en desuso. El proyecto es llevado adelante de manera conjunta por el Ministerio de Espacio Público porteño y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), titular del inmueble.

La obra abarcará una superficie total de 13.550 m², ya que también contempla la renovación integral del entorno y de las veredas de toda la manzana. Sobre la calle Alberti, se conservará el edificio ferroviario de fachada ladrillera existente, que se pondrá en valor para integrarlo al nuevo espacio público.

La nueva plaza incorporará amplias superficies de césped, patios de juegos con pisos blandos de caucho, una cancha deportiva, un sector de calistenia con postas aeróbicas y un espacio cultural semicubierto, pensado para actividades artísticas. Las estructuras metálicas existentes en el predio serán reutilizadas como pérgolas, que se cubrirán con enredaderas para generar sombra. El proyecto prevé además la plantación de alrededor de 70 nuevos árboles. La obra tiene un plazo estimado de finalización previsto para el segundo semestre de 2027.

La Ciudad sigue sumando espacios verdes

Estas tres obras se suman a la primera plaza del barrio de Villa Santa Rita, que la Ciudad inauguró el año pasado y que dio respuesta a un reclamo vecinal de más de cuatro décadas. El espacio, de 1.725 m², cuenta con unos 800 m² de césped, juegos, áreas de permanencia, nuevo arbolado y mobiliario urbano, y benefició de manera directa a más de 30.000 vecinos. Esa obra marcó un hito al saldar una deuda histórica con un barrio que hasta entonces no tenía una plaza.