Una autorización del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, para vender tierras en un área protegida frente al glaciar Perito Moreno abrió una disputa política y judicial. El decreto 0915/26 habilitó, “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, la transferencia de 21 hectáreas en la Península de Magallanes a una firma vinculada con capitales de Emiratos Árabes Unidos.

La medida estableció una excepción a una norma provincial que impide a empresas o capitales extranjeros adquirir tierras dentro de áreas protegidas. El terreno pertenece a Lacustre del Sud S.A.; la interesada en la operación es ASB Hospitality Calafate S.A.U., vinculada al holding Albwardy Investment, que tiene inversiones en hotelería y otros sectores.

La operación mencionada en el expediente comprende la parcela G y contempla un precio de tres millones de dólares. Según la información publicada, la firma interesada proyectaría un complejo turístico con unas 24 cabañas de alta gama. Sin embargo, la compraventa todavía no se concretó y el decreto provincial no autoriza por sí mismo la construcción del emprendimiento.

El proyecto también enfrenta cuestionamientos ambientales. Un informe técnico del Consejo Agrario Provincial clasificó el terreno como Categoría 1, roja, y advirtió que cualquier intervención debe reducir al mínimo el impacto sobre el ecosistema. Esa categoría, de acuerdo con la Ley de Bosques citada en la nota, corresponde a sectores que no deben transformarse.

El 15 de octubre, el juez federal de Río Gallegos Claudio Marcelo Vázquez dictó una medida cautelar para impedir que se inscriban transferencias de dominio, cesiones u otros derechos reales sobre las parcelas involucradas. El magistrado ordenó mantener sin cambios la situación registral y, al declararse incompetente, remitió el caso a la Corte Suprema para que resuelva la controversia.

La operación generó además el rechazo de organizaciones y dirigentes opositores, que impulsaron acciones para frenar el decreto. El Concejo Deliberante de El Calafate cuestionó que la población no hubiera podido opinar sobre la iniciativa y respaldó un proyecto legislativo que busca impedir la venta excepcional de tierras y los desarrollos turísticos privados en la zona protegida.