Respira Caputo: cinco días sin bancos por la visita de León XIV

La visita del papa León XIV provocará varios días de cambios en la atención bancaria en Argentina. Las sucursales no abrirán durante distintas jornadas de noviembre, por lo que los clientes deberán recurrir a canales digitales, cajeros automáticos y comercios habilitados para retirar efectivo.

Este viernes 6 de noviembre, los bancos permanecerán cerrados por el Día del Bancario. Luego, el lunes 9 será feriado nacional por la visita papal. Para el martes 10, aunque el feriado alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y a Córdoba, el Banco Central dispuso que la suspensión de la actividad bancaria y de la compensación electrónica de operaciones se extienda a todo el país.

La atención presencial se retomará el miércoles 11 en las jurisdicciones sin feriado. La excepción será la provincia de Buenos Aires, donde las sucursales seguirán cerradas por la misa que León XIV celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Durante los cierres, el homebanking y las aplicaciones seguirán disponibles, al igual que los cajeros y los comercios que permiten extraer dinero con tarjeta de débito.

El retiro de efectivo dependerá de los límites fijados por cada entidad. La normativa establece un mínimo de $60.000 diarios para cualquier usuario, aunque pueden aplicarse comisiones según el banco y la red utilizada. Empleados registrados, jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales pueden retirar gratuitamente la totalidad de su haber mensual en cualquier cajero del país.

Los topes informados varían entre entidades: el Banco Nación permite retirar $150.000 por día, con posibilidad de elevar el límite a $500.000; Banco Provincia y Credicoop fijaron máximos de $400.000, aunque este último puede ampliarse a $1.000.000 por 24 horas a pedido del cliente. Galicia habilita hasta $400.000 en cajeros Banelco y $1.000.000 en terminales propias, mientras que BBVA informó el límite más alto: $2.100.000 diarios.

El cronograma coincide con una agenda papal que comenzará el domingo 8, cuando León XIV llegará a Buenos Aires desde Montevideo. Tras reunirse con el presidente Javier Milei y participar de actividades institucionales, el lunes visitará Claypole, Palermo y la Universidad Católica Argentina. El martes viajará a Córdoba para celebrar una misa y luego regresará a la capital para una vigilia con jóvenes.