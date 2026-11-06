La Ciudad vuelve a acelerar por la Fórmula 1

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, le presentó al presidente y CEO de la Fórmula 1, el italiano Stefano Domenicali, la propuesta para que la Ciudad vuelva a recibir un Gran Premio en el renovado Autódromo de Buenos Aires. El encuentro, en el circuito de Interlagos (San Pablo) donde este fin de semana se corre el Gran Premio Brasil, es un paso importante en el anhelo de la Ciudad de concretar un evento histórico.

“Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1. Estamos trabajando en cada paso necesario para estar listos y para nosotros era importante poder encontrarnos con Stefano Domenicali, transmitirle este compromiso, cómo estamos avanzando y establecer los pasos que siguen para poder traer a la Fórmula 1”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Y agregó: “Lo primero es terminar la obra. Aunque teníamos el contrato para que corra el MotoGP, tomamos la decisión de trabajar ya con la obra del Autódromo para que quede listo para la Fórmula 1. Hicimos ese primer paso, que es terminar la obra como corresponde. Una inversión como la que estamos haciendo en el Autódromo es una cuestión de Estado, porque es un Autódromo que va a quedar para quienes vengan”.

La propuesta del Gobierno porteño gira en torno a una transformación total del histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con una inversión de 200 millones de dólares en obras que ya se iniciaron e incluyen la construcción y asfaltado de una nueva pista, un edificio de boxes y un moderno paddock. Quedará listo para que corra la Fórmula 1.

Las reformas ampliarán la capacidad del Autódromo, que podrá recibir a más de 125.000 espectadores y generará un fuerte desarrollo económico para la Ciudad. Acompañaron a Jorge Macri, el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

El dato se sostiene en la indiscutible pasión nacional por el deporte motor, con al menos 17 millones de argentinos fanáticos de la Fórmula 1. Y que se refuerza con un argentino corriendo en la máxima categoría y que despierta pasiones: Franco Colapinto.

"Como dijo el Jefe de Gobierno, Buenos Aires va a estar lista. Ya tenemos un horizonte mucho más claro. Vinimos a asumir ese compromiso y dejar eso en claro. La reunión fue muy positiva. Los avances de la obra del Gálvez son una muestra de que estamos cumpliendo y eso nos pone indudablemente más cerca de lograr el objetivo. Si bien esto va más allá de los nombres, no es menor que este encuentro se dé en este marco, cerca de casa y con tantos argentinos alentando a Franco", dijo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Por ahora, está confirmada la fecha del MotoGP de Buenos Aires, la máxima categoría del motociclismo internacional, del 9 al 11 abril, que vuelve a la Ciudad después de 28 años.

El MotoGP funcionará como la gran vidriera para certificar los estándares de calidad que exige la élite del automovilismo internacional y que consolidará a Buenos Aires —nombrada Capital Mundial del Deporte 2027— como un centro global de eventos masivos y turismo de alta gama. El impacto económico previsto para el MotoGP de Buenos Aires es de 140 millones de dólares.