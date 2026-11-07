Por la visita del Papa, se cierran las zonas de seguridad de Recoleta y Palermo

Desde este sábado y hasta el miércoles quedarán cerradas las zonas de seguridad dispuestas en Recoleta y Palermo por la visita del papa León XIV y las actividades que se desarrollarán en la Ciudad a partir del domingo. Estos son los requisitos de ingreso para residentes y trabajadores y las pautas para la circulación de vehículos y de servicios.

Zonas de seguridad

▪️*Recoleta:* comprendida entre la Avenida Alvear, Cerrito, Avenida Del Libertador y Avenida Callao, extendiéndose a los primeros 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo (entre Quintana y Alvear). El cierre total de la zona regirá desde mañana hasta la tarde del miércoles 11 cuando el Papa deje la Nunciatura. ▪️*Palermo:* abarca el perímetro delimitado entre Avenida Del Libertador, Ugarteche, Avenida Las Heras, Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Virrey del Pino. El cierre total regirá desde la tarde de mañana hasta la madrugada del miércoles, tras los eventos frente al Monumento de los españoles. Identificación y accesos para vecinos y trabajadores Para ingresar o salir de las zonas de seguridad, las personas deberán presentar documentación en los controles a cargo de la Policía de la Ciudad y del personal de Seguridad: ▪️*Residentes:* deberán presentar DNI con domicilio actualizado o la placa de ingreso otorgada por el Gobierno de la Ciudad. Los turistas pueden presentar su reserva de hotel o similar. ▪️*Sin DNI actualizado:* quienes no tengan DNI con la dirección dentro del perímetro deben completar el siguiente formulario web: https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web con carácter de declaración jurada para recibir una placa digital por correo electrónico. La autorización tiene valor aunque no se pueda leer el código QR. También es posible tramitarlo de manera presencial en las sedes comunales.

Dónde estarán los ingresos y salidas de las zonas de seguridad

▪️*Zona Recoleta*: Avenida Alvear y Avenida Callao, y Avenida Alvear y Libertad. ▪️*Zona Palermo*: desde Avenida Luis M Campos por Zabala, Federico Lacroze, Jorge Newbery, Matienzo, República de Eslovenia, boulevard Chenaut, Arévalo, Andrés Arguibel, Clay; desde Avenida Santa Fe por Sinclair, Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro; y desde Cerviño por Rep. de la India, Lafinur, Rep. Arabe Siria, Ugarteche, Scalabrini Ortiz. Circulación vehicular y restricciones de estacionamiento

Durante el operativo habrá condiciones especiales para el tránsito de autos acreditados:

▪️*Horarios autorizados para vehículos acreditados en Palermo:* en la zona de seguridad estará permitida la circulación desde mañana por la tarde hasta el domingo a las 18, y desde el lunes a las 16 hasta el martes a las 8. ▪️*Restricción vehicular en Palermo*: la circulación quedará restringida totalmente desde el domingo a las 18 hasta el lunes a las 16, y desde el martes a las 8 hasta la reapertura oficial del perímetro. ▪️*Restricción vehicular en Recoleta*: desde las 12 de este sábado hasta la tarde del miércoles habrá restricción vehicular en la zona delimitada por la Avenida Del Libertador, Avenida Callao, Quintana, Juncal y Cerrito. No se podrá entrar o salir de las cocheras de los edificios. ▪️*Retiro de vehículos estacionados*: los autos deberán ser retirados de la Avenida Del Libertador (entre Virrey del Pino y Ugarteche) y de los primeros 100 metros de sus calles transversales antes de la madrugada de mañana, sábado.

En la zona de Recoleta cercana a la Nunciatura Apostólica el despeje deberá realizarse antes del mediodía de mañana, y se habilitó el estacionamiento a 45° sobre la mano derecha de la Avenida Callao (entre Vicente López y Libertador) y sobre Libertador hacia Retiro (entre Libertad y Callao).

Los vehículos no retirados serán trasladados por agentes y grúas de tránsito sin costo a un predio detrás de la Facultad de Derecho de la UBA.

Comercios y servicios de recolección de residuos

Los comercios ubicados dentro de las zonas de seguridad están autorizados a funcionar, con franjas horarias destinadas a proveedores y servicios.

Los huéspedes de los hoteles ubicados dentro de las zonas de seguridad podrán ingresar presentando la reserva que acredite que se alojan en ellos.

Respecto a los residuos:

▪️*Zona Recoleta*: en la zona de seguridad de la Nunciatura, hasta el próximo miércoles se retiraron temporalmente los contenedores y cestos de basura de: ▪️ Avenida Alvear, entre Avenida Callao y Cerrito. ▪️ Rodríguez Peña, entre Avenida Alvear y Quintana. ▪️ Montevideo, entre Quintana y Posadas. ▪️ Posadas, entre Montevideo y Rodríguez Peña.

Durante esos días, se recomienda a los encargados de los edificios sacar la basura entre las 8 y las 9 de la mañana y llevarla al contenedor más cercano, porque la recolección se hará desde las 10.

El miércoles 11 el servicio volverá a funcionar con normalidad y hay que sacar la basura de 19 a 21, como es habitual.

▪️*Zona Palermo:* por el operativo de seguridad en la zona del Monumento de los españoles, se empezaron a retirar contenedores y cestos de basura sobre avenida Del Libertador y en los primeros 100 metros de las calles transversales. Es importante llevar la basura al contenedor más cercano.

El domingo no hay que sacar la basura porque no habrá recolección en todo el perímetro.

El lunes el servicio volverá a funcionar con normalidad y hay que sacar la basura de 19 a 21, como sucede habitualmente.