En diálogo con Fernando Riva Zucchelli en el programa NU Radio, que se emite por Radio Zónica, el director de AR y Asociados, Alejandro Raele, trazó un panorama crítico de la coyuntura financiera: señaló que el dólar oficial se encarece mientras el blue supera los 1.600 pesos y la brecha se amplía, advirtió que el Banco Central cuenta con apenas 59 millones de dólares líquidos para intervenir y consideró que la salida del ministro de Economía a explicar la suba del riesgo país no hizo más que profundizar las dudas del mercado. Al analizar el vínculo entre el Gobierno y los factores de poder, Raele sostuvo que la clave no pasa por el temor a una vuelta del peronismo, sino por la necesidad de que alguien se haga cargo de las cuentas: "El próximo será peronista para pagar las deudas y los mercados lo saben", afirmó, al explicar que los acreedores necesitan que un futuro gobierno se comprometa a pagar antes de volver a prestar.

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