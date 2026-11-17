El diputado nacional y secretario general de Pro Fernando de Andreis dijo que aspira a competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “A mí me gustaría ser candidato a jefe de gobierno. Más adelante, veremos cuándo”.

El dirigente, cercano a Mauricio Macri, no descartó disputar una interna con el actual mandatario porteño, Jorge Macri. Dijo que podría presentarse en 2027 o en 2031 y, ante la posibilidad de competir contra su primo, sostuvo: “No descarto nada, no me quiero apresurar”. También aseguró que el jefe de Gobierno conoce su intención: “Jorge sabe que quiero ser candidato”.

La definición se produce en medio de las diferencias entre Mauricio y Jorge Macri, que se profundizaron tras la derrota de Pro frente a La Libertad Avanza en las elecciones porteñas de mayo de 2025. El expresidente cuestionó entonces la estrategia electoral del alcalde, pero todavía no definió si respaldará su búsqueda de un segundo mandato.

De Andreis también participa de las conversaciones de Pro con La Libertad Avanza (LLA) para acordar cambios electorales. El partido ya confirmó que apoyará la suspensión de las PASO nacionales para 2027. “Vamos a acompañar la suspensión de las PASO”, expresó el diputado, quien argumentó que cada espacio debería financiar sus propias internas y que las presidenciales pueden generar “una suerte de parate o corrida en la economía”.

El respaldo de Pro es relevante para el oficialismo en un debate parlamentario ajustado. Sin embargo, De Andreis señaló que quedan aspectos por discutir, entre ellos el financiamiento partidario, la propaganda electoral y el sistema de listas colectoras, que calificó como “lo más controvertido del proyecto”.

Sobre las colectoras, que permitirían que una candidatura presidencial tenga adhesiones de distintas listas legislativas, el dirigente planteó reparos constitucionales. “No está clara su constitucionalidad”, dijo, y advirtió que el mecanismo podría permitir que un mismo espacio político obtenga las tres bancas de una provincia en el Senado. “Para mí, eso es de mínima peligroso, polémico”, agregó.

Pro también manifestó su apoyo a Ficha Limpia y a eliminar la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, aunque mantiene objeciones sobre otros puntos de la reforma. De Andreis consideró que “no es lo ideal cambiar las reglas a esta altura” y describió el calendario para debatir el proyecto como “border”: “Es este año, el año que viene no”.