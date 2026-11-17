El consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo Meis, participó los días 12 y 13 de noviembre del 50.º Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana de Abogados (FIA), realizado en Ciudad de México. El encuentro reunió a representantes de la abogacía de distintos países, magistrados y miembros de la Corte de Perú y México, con el objetivo de debatir los desafíos actuales de la profesión y fortalecer los vínculos institucionales a nivel internacional.

En el marco del Congreso, Meis tuvo una destacada intervención con una exposición sobre la implementación del Fuero de Consumo en la Ciudad de Buenos Aires, en la que compartió la experiencia institucional de la Ciudad en el desarrollo de una justicia especializada para la resolución de los conflictos de consumo.

Durante su presentación, puso en valor la importancia de contar con estructuras judiciales específicas que permitan brindar respuestas más ágiles y eficaces a los ciudadanos, fortaleciendo la protección de los derechos de los consumidores y el acceso a la justicia. Asimismo, destacó los avances alcanzados en la Ciudad y los desafíos que plantea la consolidación de este fuero.

Por otra parte, en el marco de este encuentro internacional, Marcelo Meis recibió el “Reconocimiento al Mérito a la Trayectoria – Historias que dejan Huella”, una distinción otorgada por la Federación Iberoamericana de Abogados.