La Casa Rosada confirmó que insistirá con la posibilidad de habilitar las listas colectoras de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2027. La iniciativa vuelve a generar diferencias dentro del oficialismo, en medio de las discusiones por la reforma electoral que impulsa el Gobierno y las objeciones planteadas por Patricia Bullrich.

La confirmación llegó a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien durante su habitual conferencia de prensa sostuvo: “Se está proponiendo el tema de colectoras que tendrá su dinámica parlamentaria. Veremos cómo responde el Parlamento”. De esta manera, el Ejecutivo dejó en claro que no piensa retirar la iniciativa, aunque su aprobación dependerá de las negociaciones legislativas. El mecanismo permitiría que distintas listas de candidatos a diputados y senadores acompañen a una misma fórmula presidencial, sin necesidad de compartir una estructura partidaria.

El proyecto contempla habilitar hasta dos listas legislativas detrás de una misma candidatura presidencial, con autorización de la agrupación nacional en cada distrito. La herramienta podría resultar clave para acercar posiciones con los gobernadores aliados, que buscan mantener autonomía para definir sus propios candidatos al Congreso, pero sin quedar afuera de una eventual alianza electoral con Javier Milei. En la Casa Rosada consideran que esta posibilidad puede facilitar los acuerdos políticos y garantizar respaldos para suspender las PASO en 2027.

Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos dentro de La Libertad Avanza (LLA(), especialmente en el entorno de Patricia Bullrich. Las objeciones quedaron expuestas públicamente a través de Gerardo Milman, uno de los colaboradores de la senadora, quien puso en duda la constitucionalidad de las colectoras para la elección de senadores nacionales. Su planteo apunta al sistema de representación establecido por la Constitución, que asigna dos bancas a la fuerza más votada y una a la segunda. Desde el sector de los Menem rechazaron esas críticas y defendieron la viabilidad del mecanismo.

En paralelo, Bullrich regresó este martes a la mesa política del Gobierno, luego de tres semanas sin encuentros y en medio de las diferencias con Karina Milei y otros referentes del oficialismo. De la reunión participaron también Diego Santilli, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Luis Caputo, entre otros funcionarios. Pese a las tensiones, desde ambos sectores descartaron una ruptura y buscaron transmitir una imagen de unidad. Desde el entorno de la senadora definieron el encuentro como una reunión desarrollada con “total armonía”, enfocada en la planificación de la agenda legislativa.

La discusión también involucra al Pro y a los gobernadores que negocian con la Casa Rosada. Mientras algunos sectores del oficialismo, entre ellos los Menem y Santilli, consideran que existen posibilidades de conseguir los respaldos necesarios, otros reconocen que todavía hay dificultades para reunir los votos. La intención del Gobierno es avanzar con la reforma electoral antes de fin de año, pero las colectoras se convirtieron en uno de los principales puntos de negociación y en una nueva fuente de diferencias dentro del espacio libertario.