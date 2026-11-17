El presidente Javier Milei se ubicó quinto en el ranking de imagen positiva de la última encuesta nacional de AtlasIntel para Bloomberg News, difundida el 13 de noviembre. El estudio le asignó un 36% de opiniones favorables y un 62% negativas.

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó la lista por primera vez desde el inicio de la serie, con 41% de imagen positiva y 53% negativa. Detrás quedaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof y Myriam Bregman, ambos con 39% de valoración favorable, aunque con niveles de rechazo distintos: 54% y 51%, respectivamente.

Patricia Bullrich ocupó el cuarto lugar, con 37% de imagen positiva y 57% negativa, un punto por encima del mandatario. En comparación con la medición anterior, Milei perdió dos puntos de valoración favorable —había marcado 38%— y sumó tres de rechazo, que pasó de 59% a 62%.

La evaluación de la gestión presidencial también mostró un retroceso: 36,2% aprobó el desempeño de Milei y 60,6% lo desaprobó. En octubre, la aprobación había sido de 39% y la desaprobación, de 57%. A su vez, el 28,9% calificó como buena o excelente la administración nacional, frente al 55,7% que la consideró mala o muy mala.

El relevamiento ubicó al desempleo como la principal preocupación: lo mencionó el 50,2% de los consultados. Le siguieron la corrupción, con 40,2%; la situación económica, con 34,5%; y la inflación, con 32,4%. La inquietud por el trabajo quedó así por encima del aumento de precios, uno de los ejes centrales del discurso oficial.

Las percepciones sobre la economía y el empleo también fueron mayoritariamente negativas. El 60% describió como mala la situación económica del país y el 69% evaluó desfavorablemente el mercado laboral; además, el 51% anticipó que la economía empeorará durante los próximos seis meses.

AtlasIntel realizó 2.364 entrevistas online a personas mayores de edad entre el 5 y el 9 de noviembre, mediante reclutamiento digital aleatorio.