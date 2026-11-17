El legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) y referente cercano a Patricia Bullrich, Juan Pablo Arenaza, responsabilizó a la Casa Rosada por el resultado de las negociaciones para avanzar con la eliminación de las PASO. En medio de las discusiones en el Senado, el dirigente sostuvo que el Gobierno debe asumir el protagonismo para reunir los apoyos necesarios y evitar que el eventual fracaso de la iniciativa recaiga sobre la conducción del bloque libertario.

Arenaza explicó que existen dos actores centrales en la discusión: el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Recordó que La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y no tiene mayoría propia, por lo que necesita construir acuerdos con otros espacios. “Acá hay dos actores fundamentales: el Poder Ejecutivo y el Parlamento”, señaló, antes de remarcar que “la pelota” debe estar del lado del Gobierno nacional.

En ese esquema, destacó el papel del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien lleva adelante las conversaciones con los gobernadores para conseguir respaldos legislativos. Según Arenaza, esas gestiones deben coordinarse con Bullrich y el resto de los senadores oficialistas. Sin embargo, insistió en que la responsabilidad principal no corresponde a la titular del bloque: “La responsabilidad más importante hoy está en la Casa Rosada”.

**El legislador también salió en defensa de Bullrich ante la posibilidad de que se le atribuya un eventual fracaso del proyecto. Consultado sobre si la senadora podría ser responsabilizada por la falta de acuerdos, respondió: “Claramente no”. En ese sentido, consideró que la jefa de la bancada libertaria cuenta con herramientas limitadas para negociar con los distintos sectores y que el Ejecutivo debe encabezar las conversaciones políticas.**

Respecto del futuro de las primarias, Arenaza se mostró confiado en que el oficialismo logrará avanzar con la suspensión de las PASO. No obstante, reconoció que el dictamen podría no estar listo en la jornada prevista y explicó que el reglamento del Senado permite que los legisladores cuenten con dos o tres días para reunir las firmas. “Hay mucha expectativa para que hoy, ya a las cinco de la tarde, esté el dictamen, y puede ser que no”, advirtió.

Por último, el dirigente reiteró que el Gobierno debe hacerse cargo del resultado de una discusión que considera central para su agenda política. “Lo que la gente tiene que saber y tiene que entender es que la responsabilidad de hoy, si sale o no la eliminación de las PASO, tiene que ver con la Casa Rosada”, concluyó. Sus declaraciones dejaron expuestas las tensiones sobre quién debe conducir las negociaciones y quién asumirá el costo político si la reforma electoral no consigue los respaldos necesarios.