La mesa ejecutiva nacional del Pro, encabezada por Mauricio Macri, se reunió esta mañana por Zoom y definió acompañar en líneas generales la reforma electoral que impulsa el Gobierno y la suspensión de las PASO de cara al calendario electoral 2027. Del encuentro virtual participaron Fernando De Andreis, diputado nacional cercano al expresidente; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); el jefe del bloque de diputados Cristian Ritondo; y el senador Martín Goerling, presidente de la bancada del PRO en el Senado. También estuvieron la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón).

Tensión y endurecimiento previo

La convocatoria se concretó en un momento de tensión del partido amarillo con el Gobierno, que impulsa la suspensión de las primarias como parte de su agenda legislativa de fin de año, y llegó horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomara el tratamiento de la reforma electoral. A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando el Pro acompañó la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas, la cúpula partidaria endureció en la previa su postura frente a una nueva modificación del sistema electoral y condicionó su voto a definiciones sobre el proyecto de Ficha Limpia.

Pese a la resolución de la mesa ejecutiva, Goerling había planteado sus cuestionamientos durante el fin de semana. "El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección", sostuvo el senador, quien además advirtió que ningún legislador del bloque firmará modificaciones al proyecto que el Gobierno presente el mismo día de la reunión de comisión. El senador recordó que en las dos últimas reuniones de la mesa ejecutiva, con la presencia de Macri, la decisión del partido fue mantener el esquema de primarias tal como está, y trazó una distinción: una cosa fue suspender las PASO para comicios legislativos de medio término y otra muy distinta hacerlo para una elección presidencial. "Acá estamos hablando de la elección del presidente de la Nación y el vice", planteó.

Negociación con La Libertad Avanza y fricciones internas

La reunión se desarrolló en un contexto de fricciones internas. Mientras Macri negocia un acuerdo global con La Libertad Avanza (LLA), varios gobernadores del Pro, como Frigerio, avanzan en pactos provinciales de forma autónoma. El propio expresidente reconoció que las conversaciones con la Casa Rosada no avanzan al ritmo esperado: "No se ha avanzado nada", dijo al ser consultado sobre las reuniones que mantienen Ritondo y De Andreis con representantes del Gobierno. Desde el oficialismo, en tanto, le facturan al Pro que sus demandas exceden el peso político que le reconocen en la negociación.

Los contactos entre ambos espacios comenzaron el 13 de agosto y se mantienen con periodicidad quincenal, pero hasta ahora no produjeron ningún acuerdo concreto. En ese marco, un rechazo del Pro a la reforma electoral hubiese tenido consecuencias directas en el vínculo con el Gobierno y complicaría aún más las negociaciones electorales, mientras que un apoyo sin condiciones podría leerse como una señal de debilidad en la mesa de negociación.

La cuenta que todavía no cierra

La Casa Rosada calcula que puede llegar a 38 apoyos en el Senado para aprobar la suspensión de las PASO si suma los 21 senadores libertarios, los 10 radicales, los 3 del Pro y cuatro legisladores vinculados a gobernadores provinciales. Esa cuenta, sin embargo, todavía no está cerrada: una parte de la UCR condiciona su voto a definiciones sobre Ficha Limpia y varios gobernadores esperan garantías de que los libertarios no les disputarán poder en sus territorios.

El proyecto original impulsado por el oficialismo proponía eliminar las PASO de forma permanente, pero ante la falta de votos el Gobierno insiste ahora en la opción de suspenderlas. Con el respaldo de la mesa ejecutiva, pero con condiciones explícitas, el Pro queda posicionado como una pieza decisiva para la suerte de la reforma electoral en el Senado.