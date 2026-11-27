La senadora nacional Patricia Bullrich ratificó su pertenencia al espacio oficialista y sostuvo que es necesario que el proyecto político continúe en el poder, aunque evitó confirmar expresamente si apoyará una nueva candidatura presidencial de Javier Milei. En ese marco afirmó: “Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”. Sin embargo, ante la insistencia sobre por qué no mencionaba directamente al Presidente, respondió: “Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones. Yo las cosas que digo las digo, las que no digo no las digo”.

La dirigente también buscó marcar su autonomía dentro de La Libertad Avanza y rechazó las versiones sobre una supuesta presión de Karina Milei para que desistiera de una eventual candidatura en 2027. “Es que no me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí”, contestó. En esa línea, fue contundente al definir su posición política: “Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”.

Bullrich recordó además que el propio Javier Milei la definió como su “socia” y coincidió con esa caracterización. Según explicó, ambos espacios electorales deben mantenerse unidos para sostener el rumbo del Gobierno. “Son dos electorados que se juntaron para conseguir un objetivo. Y esos electorados tienen que estar juntos, potenciarse”, sostuvo. También advirtió que los integrantes del oficialismo no deben retroceder ni terminar favoreciendo al kirchnerismo, en un contexto en el que comienzan a tomar fuerza las discusiones internas sobre el armado político y electoral para los próximos comicios.

La senadora también defendió la suspensión de las PASO y rechazó que la medida tenga como único propósito favorecer una eventual reelección presidencial. “No creo que tenga como objetivo solamente la reelección de Javier Milei”, afirmó. Para justificar su postura, cuestionó el costo económico y el funcionamiento de las primarias, y consideró que el peronismo tendrá que encontrar mecanismos para ordenar sus candidaturas. “¿Qué va a preferir el peronismo? ¿Volver al poder o dividirse en candidatos? Para mí, volver al poder”, planteó.

En materia económica, Bullrich respaldó la continuidad del programa del Gobierno, aunque reclamó medidas que tengan un impacto más directo sobre las pequeñas y medianas empresas, los comercios y el consumo. Sostuvo que, así como se impulsaron herramientas para atraer grandes inversiones mediante el RIGI y el futuro SuperRIGI, también es necesario atender a los sectores que todavía soportan una elevada carga impositiva. “Hay que ir bajándole un poco la cantidad de piedras en la mochila que, por ejemplo, tienen las pymes o tienen los comercios o tiene la industria”, expresó.

Finalmente, la jefa del bloque libertario en el Senado señaló que las pequeñas empresas concentran alrededor del 85% del empleo en la Argentina, frente al 15% que atribuyó a las grandes inversiones. Por ese motivo, aseguró que lleva propuestas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al propio Presidente, además de plantearlas en las reuniones de la mesa política. Sus declaraciones vuelven a exponer el delicado equilibrio entre su respaldo al Gobierno y la decisión de conservar un perfil propio dentro del oficialismo, mientras evita cerrar la discusión sobre su futuro electoral y el liderazgo de Milei de cara a 2027.