Los días 4 de noviembre se celebra en la Federación Rusa, el Día de la Unidad Popular, en conmemoración de la expulsión de Moscú de los invasores polacos en noviembre de 1612, por parte de las milicias populares lideradas por los héroes rusos Dmitri Pozharski y Kuzmá Minin.

Con motivo de esta celebración se realizó en Moscú, del 2 al 8 de noviembre, la Semana de la Unidad de los Pueblos, y entre las actividades más destacadas se llevó a cabo el viernes 6, el maratón Conocimiento.Unidad (Знание.Единство), organizado con la participación especial de la Sociedad Rusa "Znanie" (Российское общество «Знание»).

Esta actividad estuvo especialmente dirigida a jóvenes de toda Rusia, con la participación de figuras del ámbito local e internacional de diferentes esferas, desde la cultura hasta la política, la educación, el periodismo, etc. La posición internacional del país y el papel de la unidad nacional en el mundo moderno fueron los temas del diálogo abierto “La unidad de las naciones como principio de un mundo multipolar: la experiencia de Rusia y sus implicaciones para las relaciones internacionales”, del cual participé como disertante, junto a María Zajárova, directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y portavoz oficial del mismo; John Varoli, politólogo y periodista estadounidense; Ekaterina Yákovleva, directora de la Dirección de Documentales de RT; e Iván Kóstic, de Serbia, secretario general del Movimiento Internacional de Rusófilos. Junto a María Zajárova y mis compañeros de panel debatimos sobre la importancia de la soberanía, el diálogo equitativo entre los Estados y la diversidad cultural para el desarrollo global sostenible. Se hizo especial hincapié en la experiencia de Rusia en la unión de pueblos, culturas y tradiciones dentro de un mismo Estado. En mi caso en particular, creí importante destacar el contraste entre las realidades de los jóvenes en Rusia y el occidente, especialmente en la región iberoamericana. Mientras que en la Federación Rusa el Estado trabaja en pos del porvenir de quienes son el futuro del país, los jóvenes, invirtiendo en educación e infraestructura, generando una atmósfera de seguridad y orden en el cual desarrollarse con certezas acerca del futuro y un clima de convivencia armoniosa y de hermandad entre los diversos pueblos de Rusia que se calculan en unas 190 nacionalidades distintas, con sus lenguas y religiones propias, las cuales son respetadas y protegidas por el Estado ruso; en occidente, entre los jóvenes, reinan la falta de oportunidades, la exclusión y la desesperanza en el futuro, lo que lleva a los estallidos de violencia que hemos podido ver en los últimos tiempos, especialmente en diversas ciudades de Europa, además de las permanentes tensiones y choques por motivos étnicos y religiosos, los cuales amenazan con fracturar aún más, las ya muy divididas sociedades europeas. Si bien en Iberoamérica no tenemos problemas étnicos ni religiosos relevantes, por lo demás, la esperanza de los jóvenes respecto a su futuro es tan sombría o más que la de sus pares del viejo continente.

Ante esta realidad, siendo la Federación Rusa un país que enfrenta una guerra proxy en su contra, llevada a cabo por la mayor alianza militar de la historia, la OTAN, y afrontando el mayor número de sanciones del que se tenga memoria, es aún más destacable que lleve a cabo, prioritariamente, políticas efectivas para garantizar su futuro, a través del desarrollo de la juventud y consolidar su soberanía y su seguridad nacional con la fuerza de la unidad de todos sus pueblos. Sin dudas, por estas y otras características, Rusia debería ser un ejemplo a seguir por todas las naciones del nuevo mundo multipolar, que aspiren a ser dignas y soberanas.