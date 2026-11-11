Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas armadas de Argentina

El Gobierno de Irán declaró este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como “organizaciones terroristas”, en una nueva escalada diplomática con la administración de Javier Milei. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Exteriores iraní y representa una respuesta directa a la resolución argentina que declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como una organización terrorista.

La Cancillería de Teherán justificó la medida bajo el principio de reciprocidad y en una legislación aprobada en 2019, que contempla represalias contra los países que respalden la decisión de Estados Unidos de incluir al CGRI en su listado de organizaciones terroristas. Según el comunicado oficial, las fuerzas navales y aéreas argentinas quedaron alcanzadas por las disposiciones de esa normativa.

Además, el Gobierno iraní responsabilizó a la administración de Milei por las consecuencias que puedan derivarse de esta decisión. La medida profundiza el enfrentamiento entre ambos países y suma un nuevo capítulo a una relación bilateral marcada por las diferencias políticas y las acusaciones vinculadas al terrorismo internacional.

El antecedente inmediato se remonta a abril, cuando el Gobierno argentino declaró organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La decisión se fundamentó en las responsabilidades atribuidas a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, que dejó 29 muertos, y contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, donde fueron asesinadas 85 personas.

En aquella oportunidad, la administración libertaria sostuvo que la designación permitiría aplicar sanciones financieras y restricciones operativas contra el grupo iraní. La resolución también fue presentada como parte de la política exterior del Gobierno, que mantiene un alineamiento con Israel y Estados Unidos frente al régimen de Teherán.

Con esta nueva decisión, Irán respondió directamente contra dos instituciones centrales de las Fuerzas Armadas argentinas y elevó la tensión diplomática con Buenos Aires. Aunque la declaración fue fundamentada en una ley interna iraní, el señalamiento contra la Armada y la Fuerza Aérea introduce un elemento de mayor gravedad en el conflicto y abre interrogantes sobre las próximas medidas que podrían adoptar ambos gobiernos.