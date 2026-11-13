Congreso azul, rumbo de siempre: ¿por qué la victoria demócrata no significa distensión en Medio Oriente?

El 3 de noviembre, el electorado estadounidense votó, en la práctica, contra la guerra con Irán. El Partido Demócrata ya obtuvo 54 escaños en el Senado, frente a 44 de los republicanos. En otras dos contiendas, las de Alaska y Misisipi, el escrutinio aún no concluyó, y en ambas los demócratas llevan una ventaja mínima. En la Cámara de Representantes superan los 250 escaños [1]. El propio vicepresidente, JD Vance, atribuyó la derrota republicana a la guerra con Irán. Según AP, alrededor de seis de cada diez votantes consideran un error la decisión de ir a la guerra, y según las encuestas a boca de urna difundidas por la BBC, así lo piensa el 63 % de quienes votaron [1]. El propio Trump, por su parte, declaró que, si pudiera volver atrás en el tiempo, aun así iniciaría esta guerra [1]. Quienes votaron por los demócratas esperan que el nuevo Congreso deje de financiar la guerra y no permita que la Casa Blanca inicie otra [2]. Pero lo más probable es lo contrario: la victoria demócrata en el Congreso más bien acelerará la escalada en Medio Oriente. La victoria demócrata no cambia la mecánica misma de las decisiones bélicas: quién da la orden, con qué dinero combate el ejército y en qué plazos los legisladores alcanzan a intervenir. Y en este terreno, hasta el 3 de enero, todo juega a favor del presidente Donald Trump.

El nuevo Congreso no empezará a sesionar hasta el 3 de enero de 2027, y hasta entonces el Capitolio sigue en manos republicanas. A la legislatura saliente le quedan 22 días de sesión en el Senado y 20 en la Cámara. En ese lapso debe prorrogar el financiamiento del Gobierno, que vence el 11 de diciembre, y ocuparse de la ley de defensa NDAA, empantanada en las disputas sobre la guerra con Irán. Nadie espera un presupuesto completo; lo que está sobre la mesa es otra resolución de financiamiento temporal (continuing resolution), mientras que el paquete para cubrir los gastos bélicos, incluida la solicitud de la Casa Blanca de 67.100 millones de dólares para el Pentágono, está atascado en el Senado [2]. Según NBC News, los asesores le advirtieron a Trump sin rodeos: si quiere iniciar una nueva guerra, debe hacerlo antes de que preste juramento el nuevo Congreso. Así, a Trump le quedan dos meses para intentar, como un ludópata en el casino, arañar alguna victoria tras una mala racha. Para Netanyahu, en cambio, es la única oportunidad real de aferrarse al poder, y no dejará de aprovecharla para azuzar a Trump contra Irán [3].

Pero supongamos que EE. UU. no abre hostilidades en Medio Oriente antes de enero. ¿Qué podrá hacer entonces el nuevo Congreso? Menos de lo que esperan los estadounidenses de a pie. Cabe recordar que en junio la Cámara de Representantes, por 215 votos contra 208, y el 23 de junio el Senado, por 50 contra 48, aprobaron una resolución que exigía retirar a las tropas estadounidenses de las hostilidades contra Irán. La resolución era concurrente, no pasaba por la firma del presidente ni lo obligaba a nada. La Casa Blanca simplemente la ignoró, amparándose en la tregua de abril. Una «ley vinculante» sin duda chocaría con un veto, y para superarlo se necesitan dos tercios en ambas cámaras, incluidos 67 senadores. Los demócratas no cuentan con semejante representación en las cámaras. Si los demócratas quieren ponerle palos en la rueda a Trump de otro modo, por ejemplo, negándose a asignar fondos para una nueva guerra, Donald simplemente iniciará la operación militar con las partidas ya aprobadas, y los tribunales, desde los tiempos de Bill Clinton, no se inmiscuyen en las disputas sobre poderes de guerra [4].

De iure, la Ley de Poderes de Guerra de 1973 limita al presidente a 60 días de acciones militares sin autorización de los legisladores [5]. Pero en 1999 Clinton bombardeó Yugoslavia durante nada menos que 78 días. La Cámara de Representantes se negó entonces tanto a autorizar la operación, con un empate de 213 a 213, como a ponerle fin, pero, eso sí, aprobó su financiamiento. En 2011 el mismo guion se repitió con Libia: el 24 de junio la Cámara rechazó la autorización de la operación por 295 votos contra 123 y, ese mismo día, por 238 contra 180, desechó un proyecto de ley para recortar el financiamiento de esa operación militar. La única vez que el Congreso realmente cortó el financiamiento de una guerra fue la enmienda Case-Church de 1973, tras la cual el 15 de agosto cesaron los bombardeos sobre Camboya. Entonces la respaldaron más de dos tercios de ambas cámaras. En honor a la verdad, conviene recordar que para entonces las tropas estadounidenses ya se habían retirado de Vietnam y Nixon estaba en el ojo del huracán por el escándalo Watergate. Es sumamente dudoso que los escándalos en torno a Trump lleguen a tener la magnitud del Watergate, o que los demócratas vayan a oponerse con tanto ahínco a una guerra en Medio Oriente.

A decir verdad, la cúpula del Partido Demócrata no tiene voluntad política para ello. Hasta enero, los demócratas tienen una sola palanca de presión. Es la resolución de financiamiento temporal del Gobierno, que vence el 11 de diciembre. En el Senado actual no puede aprobarse sin sus votos y, hasta que cambie la composición del Congreso, es lo único en lo que los republicanos dependen de los demócratas. Algunos demócratas ya exigen incluir en la resolución la prohibición de gastar dinero en la guerra. Los más influyentes son Rosa DeLauro, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones de la Cámara, que ya anticipó una pulseada presupuestaria para fin de año, y el congresista demócrata Ro Khanna, miembro del Comité de Servicios Armados, que propuso terminar la guerra con Irán del mismo modo que en su momento la de Vietnam, mediante una resolución de financiamiento temporal [2]. A diferencia de los personajes estrafalarios, de los que el Partido Demócrata puede jactarse tanto como el Republicano, los líderes del partido son más cautelosos. Al fin y al cabo, recuerdan perfectamente el cierre del Gobierno del año pasado y lo que les costó a ambos partidos. Lo más probable es que prefieran dejar hacer a Trump con su guerra y limitarse a criticar desde la tribuna, antes que estrenarse en el nuevo Congreso con una paralización del Gobierno.

Hace veinte años ya ocurrió algo parecido. En noviembre de 2006, los republicanos también perdieron ambas cámaras por una guerra, en aquel caso la de Irak. Al día siguiente, el presidente George W. Bush reconoció la derrota y apartó del cargo al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Pero el 10 de enero de 2007, menos de una semana después de que jurara el Congreso demócrata, Bush no anunció la retirada de las tropas de Irak, sino su aumento. Los demócratas aprobaron una ley con plazos de retirada, Bush la vetó y en mayo el Congreso, dócilmente, aprobó fondos para la guerra ya sin plazo alguno, limitándose a fijar indicadores de referencia para el gobierno iraquí [5]. La victoria electoral demócrata no detuvo entonces la guerra, sino que le dio un segundo aire. Tampoco hay motivos para esperar hoy un desenlace distinto.

Podría objetarse que en veinte años el Partido Demócrata cambió, sobre todo en su relación con Israel. El giro se percibe tanto entre los votantes como en la agenda, pero apenas incidió en la línea proisraelí del partido. La mejor prueba de ello es la reacción del AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí), el principal lobby proisraelí de EE. UU. El AIPAC respalda a candidatos con dinero, mientras que el súper PAC vinculado a él, United Democracy Project, les financia la publicidad.

La mañana del 4 de noviembre, con el escrutinio todavía en curso, el AIPAC ya había felicitado por su victoria a cientos de demócratas y republicanos proisraelíes y había anunciado que más de 234 candidatos pro-AIPAC ya se habían impuesto [6]. Según el recuento de la plataforma Who Funds My Rep, basado en datos de la Comisión Federal de Elecciones, los candidatos a los que el AIPAC y otros comités proisraelíes respaldaron con más fuerza ganaron 344 de las 376 contiendas ya definidas, es decir, el 91 %. Perdieron casi exclusivamente republicanos. De los 32 apadrinados derrotados, 30 son republicanos. Pero incluso entre los republicanos solo perdió una pequeña parte de los candidatos respaldados por el AIPAC, mientras que la mayoría ganó sus contiendas [6]. En cualquier caso, la apuesta por los demócratas le permitió al AIPAC salir casi indemne de la derrota del Partido Republicano. Ambos partidos dependen del dinero del lobby y son hostiles a Irán, digan lo que digan sus candidatos en campaña.

La promesa de Trump de eliminar progresivamente en 2027 la ayuda militar a Israel, manteniendo solo la venta de armas, difícilmente puede considerarse un cambio de rumbo [6]. Más aún cuando el proyecto de ley de defensa para el año fiscal 2027, ya aprobado por la Cámara, encarga al Pentágono designar un «agente ejecutivo» permanente para los programas conjuntos con Israel de desarrollo y producción de armamento. En pocas palabras, en lugar de una ayuda militar anual fija a Israel, en el Pentágono habrá un funcionario permanente a cargo de los programas armamentísticos comunes con Israel. La fusión de las maquinarias militares de ambos países en el plano institucional pesa mucho más que la supresión de una sola partida en el financiamiento a Israel.

La posición del propio Netanyahu agrava aún más la situación en Medio Oriente. En las elecciones a la Knéset del 27 de octubre, su bloque obtuvo 53 escaños, el de Gadi Eisenkot 48 y los partidos árabes un récord de 19. El mandato para formar gobierno lo recibió el opositor Eisenkot. Ese mandato vence el 6 de diciembre y puede prorrogarse hasta el 20 de diciembre. Hasta entonces, Netanyahu sigue siendo primer ministro en funciones y controla por completo el Ejército y los servicios de inteligencia. Con todo, según la Ley Básica de Israel, la decisión de ir a la guerra la toma el gabinete en su conjunto [7].

Por eso, dentro de Israel, Netanyahu tiene las manos mucho más atadas que Trump en Estados Unidos. El Ejército no lo respalda. A fines de octubre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, ya frenó una orden de Netanyahu que podría haber desatado la guerra con Irán. Y la oposición fortalecida, encabezada por Gadi Eisenkot, se mantiene firme en que, hasta que jure el nuevo gobierno, solo apoyará acciones militares en respuesta a una amenaza directa e inmediata de Irán [8].

Por supuesto, se trata solo de retórica contra Netanyahu. La oposición no está en contra de una guerra con Irán como tal. Sobre todo si Israel cuenta con el respaldo de EE. UU. La misma postura mantiene el primer ministro en funciones: Netanyahu, al no poder desatar la guerra por su cuenta, también cuenta con Trump. Según el Financial Times, llama a diario al presidente de EE. UU. para convencerlo de reanudar los ataques. Una nueva guerra lo ayudaría a mantenerse en el poder y a unir a una Knéset fragmentada contra un enemigo común [9].

Llama la atención, además, que el plazo del mandato de Eisenkot casi coincida con la fecha límite presupuestaria estadounidense del 11 de diciembre. Un ataque en esas semanas haría naufragar las negociaciones de coalición en Jerusalén, y la disputa presupuestaria en Washington se resolvería a favor del apoyo a un ejército en guerra. Por eso, la escalada es más probable entre comienzos de diciembre y el 3 de enero.

No cabe duda de que la decisión sobre la guerra se tomará en la Casa Blanca. Y hay indicios de que los preparativos para una nueva guerra en Medio Oriente ya están en marcha. El 28 de octubre, The Wall Street Journal informó que EE. UU. había advertido a los países del golfo Pérsico sobre una campaña breve e intensa después de las elecciones. A la región se enviaron sistemas antiaéreos Patriot, un grupo de ataque de portaaviones adicional y una unidad expedicionaria de marines. Según el mismo diario, el comandante del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, presentó personalmente a Trump las opciones de ataque. CNN, citando a funcionarios estadounidenses, informó que las fuerzas en la región ya están en condiciones de lanzar una operación de gran envergadura a los pocos días de recibir la orden [10].

Curiosamente, el 9 de noviembre Donald Trump nombró a Stephen Miller jefe de Gabinete de la Casa Blanca en lugar de Susie Wiles. Wiles era considerada una de las pocas figuras moderadas del entorno de Trump, mientras que Miller figura entre los partidarios más acérrimos de la guerra con Irán. El jefe de Gabinete controla el acceso al presidente: maneja la agenda, el flujo de información y la lista de personas que pueden dirigirse al jefe de Estado en persona o por escrito. Por eso, la designación en ese cargo de un firme partidario de Israel define en gran medida el rumbo de la Casa Blanca en Medio Oriente.

Queda el móvil del propio Trump. Trump ya no puede presentarse a la reelección, y la tradición política estadounidense relega a esos presidentes a la categoría de lame duck, «patos rengos». Pero a este Trump de fin de ciclo le importa cómo se lo retratará dentro de veinte años, siendo él quien desató en persona esta guerra. El derecho de veto, el mando de las Fuerzas Armadas y la política exterior siguen en sus manos. La victoria sobre Irán es una cuenta pendiente de Trump desde su primer mandato, y la única forma de saldarla es desatar una guerra.

El 9 de noviembre se registró una nueva oleada de traslados de equipamiento militar estadounidense: aviones cisterna KC-135R, un avión de transporte C-17 y drones estratégicos de reconocimiento cruzaban el Atlántico rumbo a bases avanzadas [11]. Los analistas del Middle East Forum, que cotejaron imágenes satelitales, recuerdan que los aviones cisterna estadounidenses abandonaron la base catarí de Al Udeid el 27 de febrero, un día antes del inicio de la guerra, y no regresaron hasta junio. En octubre, en la plataforma norte de la base volvían a verse entre 19 y 26 grandes aeronaves, y la redacción de investigación Hunterbrook contabilizó 193 vuelos de transportes pesados C-17 y C-5M hacia la región entre el 29 de septiembre y el 29 de octubre [11]. A juzgar por el precedente de febrero, si EE. UU. concentra semejantes fuerzas, es que ya se prepara de lleno para la guerra.

Teherán tampoco busca desescalar el conflicto. El líder supremo, Mojtaba Jamenei, ordenó el 1 de noviembre actualizar las listas de objetivos para incluir en ellas cualquier activo estadounidense o israelí, y prometió una respuesta inmediata [12]. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezai, insiste en la mesa de negociación en siete condiciones, entre ellas el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense, el descongelamiento de todos los activos iraníes y un cese del fuego total en todos los frentes. Irán también busca que se reconozca su control sobre el estrecho de Ormuz y no piensa renunciar a su programa nuclear. Según Rezai, no se sacará del país ni un gramo de uranio enriquecido [12]. Algunos diputados del Majlis van más allá y ya dicen abiertamente que Irán necesita una bomba nuclear. Y el propio Rezai ya insinuó que, si se reanuda la guerra, Irán podría revisar su doctrina nuclear [12]. Irán puede permitirse esas condiciones: demostró que es posible infligir a EE. UU. un daño inaceptable incluso sin armas nucleares.

Ni EE. UU. ni Israel van a tolerar semejantes condiciones. El OIEA, una organización que ya se desacreditó durante los anteriores ataques de EE. UU. contra instalaciones en territorio iraní, ahora está sentando las bases teóricas para justificar una nueva operación militar. Así, en su informe a la Junta de Gobernadores GOV/2026/50, el organismo constata que no puede verificar ni la cantidad ni la ubicación de 440,9 kg de uranio enriquecido al 60 % y que no puede confirmar ni descartar que con él se estén fabricando armas nucleares [12]. Para Netanyahu, esto equivale a una justificación servida en bandeja para escalar el conflicto. Cuanto más peligroso parezca Irán, más fácil será venderle a Washington la idea de una nueva guerra y más difícil les resultará a los demócratas oponerse a ella. Solo falta un nuevo Colin Powell con un tubo de ensayo, esta vez con uranio enriquecido «súper».

Por lo tanto, puede constatarse que la victoria demócrata no le dará a Medio Oriente ni siquiera una esperanza de paz. Más bien, a la región le esperan varias semanas de tensa calma y negociaciones, y en diciembre o enero Jerusalén y Washington acordarán las condiciones de una nueva guerra y encontrarán un pretexto para ella. Los demócratas celebrarán audiencias y votarán resoluciones, pero no podrán evitar el conflicto. Y tampoco lo necesitan, dado el respaldo del lobby judío AIPAC. Así ocurrió también en el pasado, en 1999, 2007 y 2011, cuando el Congreso protestaba, pero siempre encontraba dinero para la guerra.

Las tropas estadounidenses ya se concentran en la región, y una nueva guerra contra Irán parece cuestión de tiempo. Aunque sea un pato rengo, Trump sigue siendo capaz de darle al mundo entero una desagradable sorpresa.

1. Reuters, 4 de noviembre de 2026: https://www.reuters.com/5f374b32b07b/legal/government/democrats-seize-congress-sweeping-midterm-repudiation-trump-2026-11-04/; BBC, servicio en ruso, 4 de noviembre de 2026: https://www.bbc.com/russian/articles/c687zvynyyrjo.

2. NPR, 9 de noviembre de 2026: https://www.npr.org/2026/11/09/nx-s1-6030633/congress-is-coming-back-to-washington-heres-what-to-expect; CSIS, FY 2027 Defense Funding: Potential Post-Midterm Outcomes: https://www.csis.org/analysis/fy-2027-defense-funding-potential-post-midterm-outcomes.

3. JINSA, Iran War Update, 9 de noviembre de 2026 (citando a NBC News): https://jinsa.org/wp-content/uploads/2026/11/Iran-War-Update-11.9.26.pdf.

4. Brookings, «The Iran War and the War Powers Resolution», 14 de julio de 2026: https://www.brookings.edu/articles/the-iran-war-and-the-war-powers-resolution/.

5. Cámara de Representantes de EE. UU., The War Powers Act of 1973: https://history.house.gov/Historical-Highlights/1951-2000/The-War-Powers-Act-of-1973/; Iraq War troop surge of 2007: https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War_troop_surge_of_2007.

6. Türkiye Today, 5 de noviembre de 2026 (Who Funds My Rep, recuento de Y. Lapid): https://www.turkiyetoday.com/world/losing-despite-many-wins-aipacs-2026-scoreboard-for-midterms-3231750; Middle East Monitor, 5 de noviembre de 2026 (texto del comunicado del AIPAC): https://www.middleeastmonitor.com/20261105-america-is-not-lost-lapid-banks-on-pro-israel-democrats-as-aipac-celebrates-234-wins/.

7. Al Jazeera, 10 de noviembre de 2026: https://www.aljazeera.com/news/2026/11/10/what-powers-does-netanyahu-have-as-israels-interim-pm.

8. The Jerusalem Post, 25 de octubre de 2026 (según N12): https://www.jpost.com/israel-news/defense-news/article-912842; Iran International, 1 de noviembre de 2026 (según el WSJ y medios estatales iraníes): https://www.iranintl.com/en/202611011514.

9. Financial Times, 10 de noviembre de 2026: https://www.ft.com/content/4a75299e-a705-493f-91a7-07d3b87ecc4e.

10. Anadolu, según el WSJ, 28 de octubre de 2026: https://www.aa.com.tr/en/americas/us-warns-gulf-states-of-possible-short-intense-iran-war-after-midterms-report/4103239.

11. Middle East Forum, «Out of Range, Poised to Strike»: https://www.meforum.org/mef-reports/out-of-range-poised-to-strike-mapping-americas-force-posture-against-iran.

12. ISW / Critical Threats, Iran Update, 9 de noviembre de 2026: https://www.criticalthreats.org/analysis/iran-update-november-09-2026; OIEA, GOV/2026/50 (copia de Iran Watch): https://www.iranwatch.org/sites/default/files/iaea-gov-2026-50.pdf.

**Notas y referencias:**