Un informe presentado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado contabilizó 43.568 incidentes migratorios en 2025 y lo que va de 2026, pero no identificó casos vinculados con terrorismo. La información de los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores contrasta con la afirmación del presidente Javier Milei, quien había dicho que 20.000 “terroristas” fueron deportados.

Milei había sostenido que esos 20.000 se sumaban a otras 10.000 personas expulsadas el año anterior y las describió como gente que ingresaba al país “para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. Sin embargo, esa cifra y la calificación de terrorismo no aparecen en la respuesta oficial al pedido de información presentado por el bloque Justicialista.

El reporte detalla 23.035 incidentes de ingreso durante 2025 y otros 20.533 en lo que va de 2026. Entre los motivos figuran infracciones migratorias, impedimentos judiciales, documentación irregular, falta de documentos habilitantes y alertas vinculadas con trata de personas o tráfico. Ninguna de esas categorías corresponde a terrorismo.

En cuanto a las expulsiones materializadas, el informe señala 1.454 casos tras la intervención de la Dirección de Extranjeros Judicializados de Migraciones. También registra otros 285 casos en los que intervino el Departamento de Asesoramiento Operativo Permanente, cifras muy inferiores a las mencionadas por el Presidente.

La mayor cantidad de incidentes correspondió a personas de Paraguay, con 9.557 casos; Bolivia, con 9.062; y Brasil, con 8.223. En el registro de expulsiones, en cambio, encabezaron la lista ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos. Los principales puntos de ingreso con incidentes fueron dos cruces de Misiones y el paso La Quiaca-Villazón.

El bloque Justicialista había pedido al Gobierno que precisara qué expedientes y normas respaldaban la referencia a personas deportadas por terrorismo, y si existían condenas firmes por esos delitos. La respuesta remitida a la Cámara alta incluyó datos generales de incidentes y expulsiones, pero no consignó expulsiones bajo la causal de terrorismo.