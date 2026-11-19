El peronismo volvió a mostrar una imagen de unidad con la mirada puesta en 2027. Pero reunir a sus principales referentes no significa recuperar a los millones de argentinos que dejaron de sentirse representados. Con pocas caras nuevas capaces de expresar nuevas ideas, el riesgo es confundir un acuerdo entre dirigentes con la construcción de una verdadera alternativa política.

El peronismo volvió a reunirse. Sergio Massa -con la ayuda inestimable de los "federales"- armó un eje convocante tendiente a demostrarle el aislamiento a Axel Kiciloff, en la que se agruparon profesionalmente algunos dirigentes importantes del peronismo. Ex gobernadores, legisladores, intendentes y representantes de distintos sectores del justicialismo compartieron un encuentro en San Fernando para transmitir un mensaje de unidad. La promesa fue contundente: el año que viene habrá un nuevo gobierno en la Argentina.

La fotografía puede resultar tranquilizadora para quienes observan con preocupación la fragmentación del espacio opositor. Después de años de enfrentamientos internos, dirigentes que parecían irreconciliables vuelven a mostrarse juntos. Sin embargo, hay una pregunta que debería preocupar bastante más que la distribución de lugares en esa fotografía: ¿Por qué la unidad de los dirigentes debería significar la unidad de los votantes?

La política argentina parece atrapada en una confusión que se repite desde hace años. Se supone que, si los principales referentes de un espacio consiguen ponerse de acuerdo, los ciudadanos que alguna vez los acompañaron volverán automáticamente a hacerlo. Pero las sociedades no funcionan de esa manera. Los votos cada vez menos pertenecen a los dirigentes, ni a los partidos, ni a las estructuras territoriales. Mucho menos son un patrimonio que pueda recuperarse mediante una negociación entre quienes alguna vez los representaron. Millones de argentinos modificaron sus preferencias políticas durante los últimos años. Algunos se acercaron a Javier Milei por convicción, otros por rechazo a las experiencias anteriores y muchos simplemente porque dejaron de encontrar respuestas en las fuerzas tradicionales. Esos ciudadanos no necesariamente están esperando que los antiguos protagonistas resuelvan sus diferencias. Pueden estar esperando algo completamente distinto, San Fernando puede ser el inicio de algo virtuoso si se agranda, para no reeditar el Frente de Todos.

El rechazo a Milei no significa adhesión al peronismo

Uno de los errores más importantes que puede cometer la oposición es interpretar que el descontento con el Gobierno representa una oportunidad electoral que se capitalizará automáticamente. Los datos muestran una realidad bastante más compleja. En la encuesta de octubre de la Universidad de San Andrés, el 60% de los consultados desaprobaba la gestión de Javier Milei. Sin embargo, entre quienes desaprobaban al Gobierno, apenas el 39% manifestaba su intención de votar al peronismo.

La distancia entre ambos números expresa un problema político fundamental: estar en contra de un gobierno no significa querer regresar a quienes gobernaron antes. Una parte de la sociedad puede estar decepcionada con Milei y, al mismo tiempo, continuar desconfiando de la dirigencia que protagonizó las décadas anteriores. Es una contradicción solo para quienes siguen imaginando la política como una competencia entre identidades partidarias consolidadas.

Para muchos ciudadanos, las opciones del pasado dejaron de representar respuestas satisfactorias, independientemente de cuánto se acerquen hoy sus principales referentes. En ese contexto, construir una coalición definida exclusivamente por su oposición a Milei puede resolver el problema de la fragmentación electoral, pero no necesariamente el de la representación social.

Nuevas caras, pero sobre todo nuevas ideas

El problema tampoco se resuelve simplemente incorporando dirigentes jóvenes a las listas electorales. La renovación no es una cuestión de edad ni una operación de marketing destinada a encontrar rostros más atractivos para las redes sociales. Se trata de algo bastante más profundo.

¿Quiénes pueden expresar una visión diferente del futuro de la Argentina? ¿Qué dirigentes están pensando cómo transformar el sistema educativo frente a la inteligencia artificial? ¿Quiénes están imaginando nuevas formas de producción, trabajo y distribución de la riqueza? ¿Quiénes pueden ofrecer respuestas a una generación que tiene dificultades para acceder a una vivienda, construir una trayectoria laboral estable o imaginar una vida mejor que la de sus padres?

Esas preguntas difícilmente puedan responderse únicamente reorganizando los liderazgos existentes. El peronismo dispone de una extensa tradición política, estructuras territoriales y una historia de transformaciones sociales. Pero ninguna de esas fortalezas garantiza por sí sola su capacidad de representar las expectativas de una sociedad que cambió profundamente. Tampoco alcanza con recuperar las consignas que alguna vez resultaron exitosas. Las nuevas generaciones no necesariamente interpretan la justicia social, la movilidad ascendente, el trabajo o el papel del Estado de la misma manera que sus padres y abuelos.

Eso no significa que esos valores hayan perdido vigencia. Significa que necesitan encontrar nuevas formas de expresarse frente a problemas que son diferentes.La renovación política no consiste en conseguir nuevos dirigentes que repitan las ideas de siempre. Consiste en permitir que nuevas ideas encuentren dirigentes capaces de representarlas.

Un Perón generado con inteligencia artificial

Hay una escena del encuentro de San Fernando que resulta especialmente reveladora. Como parte del acto, los organizadores proyectaron un video realizado con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón reflexionaba sobre los problemas actuales de la Argentina. La iniciativa tiene una enorme potencia simbólica. Una tecnología que está transformando el mundo fue utilizada para recuperar digitalmente la voz del principal referente histórico del movimiento. No hay nada cuestionable en recordar a Perón ni en intentar actualizar su pensamiento. La memoria política forma parte de la identidad de cualquier fuerza.

Pero la escena invita a una reflexión.

El verdadero desafío no debería ser solamente utilizar inteligencia artificial para hacer hablar a Perón sobre la Argentina del futuro. Debería ser aprovechar las nuevas tecnologías para escuchar a millones de argentinos que hoy no encuentran una voz dentro de la política. La inteligencia artificial puede servir para producir videos emotivos, reconstruir imágenes históricas y mejorar campañas electorales. Pero también puede utilizarse para organizar procesos de participación, sistematizar propuestas, conectar conocimientos dispersos y construir nuevas formas de deliberación colectiva. Esa diferencia no es tecnológica. Es profundamente política. En un caso, la tecnología permite que los dirigentes sigan hablando y los ciudadanos continúen escuchando. En el otro, abre la posibilidad de que los ciudadanos participen en la construcción de las ideas que después serán representadas políticamente. Quizás la verdadera renovación comience cuando la política deje de preguntarse cómo recuperar a sus antiguos votantes y empiece a preguntarse qué tienen para decir quienes ya no se sienten representados.

La unidad que todavía falta

Es razonable que el peronismo busque superar sus enfrentamientos internos. Ninguna fuerza política puede desarrollar un proyecto consistente si permanece atrapada en disputas permanentes por el liderazgo. Pero la unidad dirigencial debería ser apenas el punto de partida, no el resultado final. Una alternativa de gobierno necesita algo más que una fotografía compartida, un acuerdo electoral o una distribución consensuada de candidaturas.

Necesita nuevas personas, nuevas ideas, nuevos mecanismos de participación y, sobre todo, una explicación convincente de qué aprendió de sus propias experiencias de gobierno. Porque el problema no es solamente convencer a quienes hoy acompañan a Milei. También es recuperar la confianza de quienes dejaron de creer que la política tradicional puede cambiar sus condiciones de vida.

La Argentina necesita discutir su futuro productivo, tecnológico, educativo y social. Necesita imaginar cómo generar prosperidad en un mundo que está cambiando a una velocidad extraordinaria. Y necesita construir acuerdos capaces de trascender las identidades políticas tradicionales. Esa conversación no puede quedar limitada a los mismos dirigentes que vienen protagonizando la política nacional desde hace décadas.

El desafío del peronismo, y de cualquier espacio que aspire a construir una alternativa, no consiste solamente en reunir a quienes ya están adentro. Consiste en abrir las puertas a quienes hoy están afuera. Tal vez esa sea la principal diferencia entre una coalición electoral y una nueva mayoría social. Los dirigentes pueden acordar una unidad. Pero una mayoría política no se negocia entre dirigentes: se construye con ciudadanos que encuentran razones para compartir un proyecto de futuro.

Y esa es la unidad que todavía nos falta construir.