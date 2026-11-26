Durante el encuentro, vecinos y representantes de organizaciones expusieron sus preocupaciones por distintas obras y por actividades comerciales de locales y solicitaron el acompañamiento de la Legislatura en los reclamos vinculados con el cumplimiento de las normas urbanísticas en barrios residenciales y en la preservación de edificios de valor histórico.

Entre ellos, participaron representantes de “Cuidemos Catalinas” y de la organización “Basta de Demoler”, quienes plantearon la necesidad de garantizar los mecanismos de participación legislativa y el cumplimiento del procedimiento de doble lectura para las obras que superan los 10.000 metros cuadrados. También se expresaron vecinos del barrio General Belgrano en defensa la normativa vigente.

Por otra parte, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Guido Gabutti, presentó ante la comisión, el proyecto de ley de Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras en Contravención al Código de Edificación y al Código Urbanístico. Explicó que la iniciativa busca establecer un mecanismo para regularizar construcciones finalizadas al 31 de diciembre de 2025 que no se ajustaron a la normativa vigente, con especial atención a inmuebles públicos, establecimientos que prestan servicios esenciales y situaciones de particulares que adquirieron propiedades de buena fe y enfrentan dificultades para escriturarlas. Asimismo, señaló que el proyecto incorporó modificaciones y límites a partir del trabajo con distintos bloques legislativos.

Durante el intercambio, los diputados Fernanda Mollard, Bárbara Rossen, Matías Barroetaveña y Claudia Neira plantearon observaciones y distintas posiciones sobre la iniciativa. Entre las cuestiones señaladas estuvieron la necesidad de mejorar la comunicación de las normas urbanísticas, los alcances de las regularizaciones retroactivas y la equidad en su aplicación, especialmente frente a las diferencias entre las exigencias que deben cumplir los particulares y las autorizaciones otorgadas para determinados desarrollos inmobiliarios.

Finalmente, se avanzó con la firma de proyectos para elevar a dictamen iniciativas que se encuentran en tratamiento en la comisión.