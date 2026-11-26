Docentes, no docentes y estudiantes universitarios se movilizaron este jueves frente al Congreso para exigir que el Presupuesto 2027, que Diputados debatía durante la tarde, incluya las partidas necesarias para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración tuvo carácter simbólico y reunió a gremios del sector educativo.

Participaron la Federación de Docentes de las Universidades, la ADU, la Federación Universitaria Argentina, FEDUN y FATUN. Algunos manifestantes pensaban quedarse hasta la votación, prevista para la madrugada. El reclamo central era que el presupuesto contemple en forma completa los recursos que exige la ley.

Desde la AGD UBA, que integra CONADU indicó que es un sector "muy golpeado" en lo salarial y por el enfrentamiento con el Gobierno. Sostuvo que defender la universidad pública implica defender las becas Progresar, los salarios docentes y no docentes y la investigación. También expresó una «bronca creciente» por la incertidumbre sobre si habría sesión.

**Los docentes detallaron que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, con 20 horas semanales, cobra hasta $900.000 de bolsillo con la máxima antigüedad y cerca de $400.000 al ingresar. Afirmó que "nadie puede vivir" con ese salario y lo vinculó con renuncias y reducciones de dedicación. Advirtió que, si el Gobierno no paga lo adeudado por la ley, que con el último índice de inflación calculó en 31%, las clases podrían no comenzar el año próximo.**

El Consejo Interuniversitario Nacional envió una carta a senadores y diputados en la que alertó sobre el ajuste previsto para el sector. Señaló que años de desfinanciamiento deterioraron las capacidades del sistema y que, si el Presupuesto 2027 no incluye los recursos de la ley, "las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año".

En paralelo, y sin paro, la CGT convocó una marcha ante la Superintendencia de Servicios de Salud por la crisis de las obras sociales, que sus expertos describen como "casi terminal". Los dirigentes se reunieron tres veces en reserva con el ministro de Salud, Mario Lugones, pero dicen no haber recibido respuestas a sus propuestas.