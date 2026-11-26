El Senado aprobó por 43 votos el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno, cuyo eje central es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, que llegó al recinto después de un acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y distintos bloques aliados, también incorpora Ficha Limpia, un mecanismo que impide que puedan presentarse como candidatos quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos.

El texto aprobado contempla, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral prevista en la legislación vigente. También elimina la veda que actualmente alcanza a los comercios y espectáculos durante la jornada electoral, por lo que podrán funcionar normalmente el día de los comicios. En cuanto a la campaña, establece que los candidatos no podrán realizar actividades proselitistas durante los dos días previos a la elección. Otro de los cambios es que el debate presidencial dejará de ser obligatorio en la primera vuelta.

El primero en intervenir durante el debate fue el senador fueguino de La Libertad Avanza (LLA) y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, quien explicó los principales puntos de la propuesta. "El texto final que tenemos en el recinto tiene tres capítulos. El primero incorpora la afiliación digital como herramienta nueva, es decir por medios electrónicos. Convive con el método de la paleta tradicional para afiliarse a un partido. No podrán ser candidatos quienes tienen condena por delito doloso firme en segunda instancia, lo que se conoce como Ficha Limpia", señaló. Además, destacó que en la boleta única se incorporará "un casillero para poder votar lista única".

Desde el peronismo, el senador pampeano Daniel Bensusán cuestionó los objetivos de la iniciativa y sostuvo que el Gobierno buscaba originalmente "eliminar las PASO y como no pudo las suspende". En ese sentido, consideró que el presidente Javier Milei no quiere internas porque tiene "miedo que se le meta adentro del partido o la alianza un candidato o candidata y le gane la elección". También advirtió que, si finalmente se concreta la suspensión de las primarias, el peronismo "va a tener cientos de candidatos a Presidente".

Por su parte, la senadora chubutense Edith Terenzi ratificó su respaldo a la suspensión de las PASO, aunque planteó la necesidad de avanzar hacia una discusión más amplia sobre el sistema electoral. "Debemos tener un compromiso y una responsabilidad de analizar las leyes a partir de su trazabilidad", expresó, y advirtió que todavía "nos queda pendiente hablar realmente de una reforma electoral integral".

El radical Maximiliano Abad también anticipó su acompañamiento a la iniciativa y justificó su posición en el pedido de los gobernadores de su partido. Además, destacó la incorporación de Ficha Limpia, a la que definió como "una bandera histórica" del radicalismo. "Estoy absolutamente convencido de que esto no es proscripción, no es contra nadie, es una respuesta institucional contra la impunidad de dirigentes de varias fuerzas políticas", afirmó durante su intervención.

En el cierre del debate, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, rechazó la propuesta y la calificó como "un verso, una mentira más del Gobierno y una improvisación más del Gobierno de Milei". En contraposición, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la suspensión de las primarias y cuestionó el funcionamiento que tuvieron desde su implementación. "Las PASO nacieron prometiendo competencia y de las cuatro elecciones generales el justicialismo en tres no participó contra nadie y en la última fue casi un stand up. Eran unas PASO inventadas", sostuvo.

Bullrich incluso planteó que, a su criterio, la suspensión debería ser apenas el primer paso hacia una modificación más profunda del sistema. "Yo si tuviese que tomar una decisión en este momento, no sería solamente suspender, sería eliminar y cambiar hacia un sistema que sean abiertas, donde uno pueda tener a toda la sociedad que quiera participar en esa coalición o en ese partido y que pueda inscribirse y votar, y que sean en una fecha distinta en la que hacen otras coaliciones u otros partidos", concluyó.

Con la aprobación de 43 senadores, el oficialismo consiguió avanzar con una reforma que modifica las reglas de competencia electoral y reabre la discusión sobre el futuro de las primarias en la Argentina.