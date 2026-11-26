En plena sesión de la Cámara de Diputados por el Presupuesto 2027, Miguel Ángel Pichetto lanzó duras críticas contra el canciller Pablo Quirno y reclamó que fuera convocado para explicar sus declaraciones sobre las elecciones de Brasil. El pedido se produjo en medio del deterioro de la relación bilateral.

La controversia se originó en comentarios que Quirno hizo durante una entrevista televisiva, cuando dijo que hubo situaciones del proceso electoral brasileño que “ponían en duda toda la situación”. Sus dichos generaron tensión con Brasil y coincidieron con versiones sobre el eventual regreso permanente del embajador Julio Bitelli a su país.

Pichetto cuestionó con dureza al ministro en el recinto. “Quiero expresar claramente mi repudio a este personaje realmente mediocre, limitado, que tenemos como canciller de la Argentina”, afirmó. También criticó sus intervenciones en televisión y sostuvo que había hablado “tonterías respecto a un proceso electoral” cuyo resultado, señaló, había sido reconocido por Estados Unidos y Donald Trump.

El diputado advirtió que la disputa podría tener consecuencias más allá del plano diplomático. “Acabamos de clavar el último clavo sobre el ataúd de una relación que no tiene precedentes”, dijo, y calificó de “un verdadero mamarracho” la política exterior del Gobierno. Además, alertó sobre un posible impacto en la integración comercial entre ambos países.

Quirno, por su parte, buscó aclarar su posición en una entrevista radial y afirmó: “Nadie está poniendo en duda resultados”. Aun así, sostuvo que algunos aspectos del proceso electoral no fueron “lo suficientemente prolijos”. Pichetto pidió que el canciller acudiera a Diputados para explicar sus expresiones y la postura oficial sobre el vínculo con Brasil.

La solicitud no llegó a votarse durante la sesión. El presidente de la Cámara, Martín Menem, objetó que no había un expediente ni un texto escrito para tratar la interpelación y pidió que se presentara formalmente. Pichetto planteó un apartamiento del reglamento para debatirla sobre tablas, pero Menem insistió en que debía ingresar primero por mesa de entradas.