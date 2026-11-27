El Gobierno de Javier Milei consiguió aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, pero sufrió un importante revés político cuando se debatió el financiamiento de las universidades nacionales. La oposición logró modificar las partidas destinadas al sistema universitario y elevarlas de los $7,3 billones contemplados originalmente por el Poder Ejecutivo a $11 billones, en línea con el reclamo de los rectores. La iniciativa obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones en la votación general.

La diferencia entre el proyecto oficial y el monto finalmente aprobado fue de casi $3,7 billones. Durante las negociaciones parlamentarias, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo presente en el Congreso e intentó acercar posiciones con los bloques dialoguistas y las autoridades universitarias. Según trascendió, ofreció incorporar otros $1,5 billones, pero la propuesta fue rechazada porque no alcanzaba los recursos que reclamaba el Consejo Interuniversitario Nacional para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.

La votación se produjo durante la madrugada, después de una extensa sesión que se prolongó por más de doce horas. El oficialismo no consiguió sostener el capítulo original referido al financiamiento universitario, que fue rechazado por 130 votos contra 121. Posteriormente, la propuesta alternativa impulsada por la oposición obtuvo 138 votos afirmativos, 109 negativos y cuatro abstenciones. Para alcanzar ese resultado fue determinante el acompañamiento de distintos bloques provinciales, sectores del radicalismo y legisladores que habitualmente respaldan algunas iniciativas del Gobierno.

El resultado representó una victoria para los rectores, que venían reclamando una partida de $11 billones para sostener los gastos de funcionamiento, los salarios docentes y no docentes, la investigación científica, la infraestructura y los hospitales universitarios. Además, la oposición consiguió introducir modificaciones para reforzar los recursos de organismos vinculados con la ciencia, la tecnología y la producción, entre ellos el INTI, el INTA, el SENASA y el CONICET. De esta manera, el oficialismo no logró mantener intacta su propuesta de distribución de recursos para el sector científico y educativo.

Desde La Libertad Avanza (LLA) cuestionaron los cambios y advirtieron sobre su impacto en las cuentas públicas. La diputada Silvana Giudici sostuvo que el incremento comprometía el equilibrio fiscal y pidió responsabilidad respecto de los recursos disponibles. El oficialismo, que había conseguido el respaldo de sus aliados para aprobar el Presupuesto en general, ahora buscará renegociar las modificaciones en el Senado. La discusión también dejó expuestas diferencias dentro de los bloques dialoguistas, cuyos votos fueron decisivos para que la oposición pudiera imponer el aumento de las partidas universitarias.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto será tratado ahora por el Senado, donde el Gobierno intentará recuperar parte de los artículos que no pudo sostener en la Cámara baja. Si la Cámara alta ratifica el texto aprobado por los diputados, el Poder Ejecutivo deberá decidir si acepta el incremento presupuestario o recurre a un veto parcial. La votación dejó un mensaje político para la Casa Rosada: aun cuando logró avanzar con su principal herramienta económica para 2027, no consiguió imponer sin modificaciones su política de financiamiento universitario y deberá volver a negociar con una oposición que encontró una mayoría para defender los recursos de la educación pública.