El riesgo país retomó este martes la senda alcista tras el alivio registrado al inicio de la semana y alcanzó los 1.108 unidades, un salto de 73 puntos respecto del último cierre. El aumento se produjo en un clima financiero adverso, en el que el Banco Nación debió ajustar en dos oportunidades la cotización oficial del dólar ante la presión sobre la divisa.

El dólar oficial pasó a cotizar a $1.560 para la compra y $1.610 para la venta, $10 por encima del valor anterior. En menos de dos horas de operaciones, la entidad comenzó en $1.600, ajustó a $1.605 y finalmente elevó la cotización a $1.610. En tanto, el dólar mayorista operaba en $1.582 y $1.591, mientras que el “blue” se ubicaba en $1.670 y $1.690; el MEP trepaba a $1.707 y el Contado con Liquidación superaba los $1.800, al situarse en $1.807.

El deterioro de los indicadores financieros responde, en parte, a un contexto internacional negativo, con caídas en los principales mercados del mundo tras una toma de ganancias luego del fuerte salto del lunes que había favorecido a los bonos argentinos. En la jornada, los títulos nacionales cedían hasta 1,5 por ciento. Sin embargo, la bolsa local mostró una recuperación: el Merval avanzaba 2,3 por ciento, mientras que los ADRs argentinos en Nueva York operaban con resultados mixtos.

Qué factores presionan sobre el riesgo país

La debilidad de los bonos responde a una combinación de factores externos y domésticos, que continúan condicionando el apetito de los inversores por los activos argentinos.

En el plano internacional, la volatilidad de Wall Street y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) mantienen bajo presión a los instrumentos de mayor riesgo, particularmente los de mercados emergentes.

A nivel local, las preocupaciones se concentran en el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), las necesidades de financiamiento de 2027 y la capacidad del Gobierno para recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda.

El viernes, el BCRA no realizó compras de divisas, después de cuatro ruedas consecutivas con saldo positivo. Las reservas internacionales finalizaron esa jornada en u$s49.362 millones, mientras que el dólar mayorista alcanzó un máximo nominal de $1.580.

A esto se suman los vencimientos de deuda previstos para el próximo año. Solo en enero de 2027, el Gobierno deberá afrontar compromisos con bonistas privados por aproximadamente u$s4.500 millones, en un contexto en el que el financiamiento externo continúa siendo uno de los principales desafíos de la política económica.

Con los bonos nuevamente en terreno negativo, los inversores seguirán de cerca la evolución del riesgo país, que constituye una referencia central para determinar el costo de financiamiento de la Argentina.