El Congreso argentino aprobó el jueves una ley para combatir la ludopatía, con especial foco en las apuestas en línea y la protección de menores. El Senado respaldó la iniciativa por unanimidad, con 72 votos, y estableció estándares mínimos nacionales para todas las plataformas de apuestas.

La norma busca dificultar el acceso de menores, pese a que ya estaba prohibido, pero resultaba fácil eludir los controles. También restringe parcialmente las fuentes de ingreso de dinero para apostar y prohíbe que las casas de apuestas patrocinen clubes de fútbol, deportistas e influencers. Entre los casos alcanzados estaría el vínculo de Boca Juniors con Betsson, auspiciante del club.

El proyecto había sido aprobado por Diputados en noviembre de 2024, pero permaneció dos años sin llegar al Senado, con el riesgo de perder estado parlamentario y obligar a reiniciar el trámite. Su aprobación tomó impulso tras la presión de la Iglesia católica y la visita del papa León XIV a Buenos Aires, que movilizó a millones de personas.

El lunes, el episcopado argentino había enviado una carta a los legisladores para advertir que dejar caer la iniciativa equivaldría a ser cómplice de «esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes». La misiva llegó a menos de dos semanas de la visita papal.

Tras la votación, la senadora oficialista Patricia Bullrich propuso llamar a la norma “Ley León XIV”. “Como realmente la venida del papa nos abrió el corazón a todos, nos encontramos, vimos millones de argentinos en las calles, me gustaría proponerle a este cuerpo que llamemos a esta ley Ley León XIV”, afirmó.

La iniciativa apunta a prevenir la ludopatía en general, aunque prioriza a los menores. La preocupación se apoya, entre otros datos, en que las consultas por juego compulsivo aumentaron un 27% en 2025 respecto de 2024, según las últimas estadísticas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.