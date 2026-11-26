El legislador porteño del Frente Renovador Francisco Caporiccio denunció que la Policía de la Ciudad persigue y hostiga a trabajadores de la economía popular. “En una semana en la que la Policía de la Ciudad no dejó de perseguir, hostigar y apretar a trabajadores”, afirmó, al presentar el testimonio de Manu, un vendedor de churros conocido como “el Churro”.

Caporiccio señaló que vendedores ambulantes de paltas, churros y medias “muchas veces son tratados como delincuentes por el simple hecho de querer trabajar”. También sostuvo que detrás de cada puesto hay “una historia, una familia y un trabajador” que busca llevar el sustento a su casa. Describió a Manu como un porteño que quiere “trabajar dignamente y ganarse la vida con el fruto de su esfuerzo”.

En el relato difundido, Manu contó que el 31 de agosto, mientras había un evento concurrido en el Centro Cultural Recoleta, un policía le dijo que no podía vender y que le quitarían la bicicleta y el canasto. Según su testimonio, el agente agregó: “No te vamos a sacar todo. Te vamos a sacar solo tres docenas”.

El vendedor dijo que publicó un video del episodio en redes sociales y que, al regresar al lugar el fin de semana siguiente, varios policías se acercaron a él. Aseguró que uno le recriminó haber difundido las imágenes: “¿Te parece andar subiendo videos en las redes, bardeándonos a nosotros?”. Manu contó que su madre y otras vendedoras de una feria se acercaron cuando la situación escaló.

“Yo le digo: ‘¿Pero por qué, señor? No estoy haciendo nada’”, relató. También afirmó que no estaba vendiendo en ese momento y que mostró su billetera para respaldarlo. Según su versión, en esa ocasión los agentes se llevaron mercadería sin dejar constancia de la cantidad: “Esta vez no anotaron cuánto se llevaron. Una injusticia, la verdad”.

Manu agregó que tanto él como su madre llevan meses como postulantes para obtener la habilitación, pero que todavía no se la concedieron. Por esa razón, dijo, no cuenta con libreta sanitaria ni capacitación en manipulación de alimentos. El testimonio concluye con un pedido para que se conozca la situación y para que quienes quieran trabajar puedan hacerlo “libremente”.